Увеличение числа игр с VAR в РПЛ будет зависеть от матча ЦСКА - «Локо»

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин заявил, что увеличение числа матчей РПЛ , на которых будет работать cистема видеоассистента рефери, будет зависеть от того, как технология проявит себя на игре третьего тура ЦСКА - «Локомотив».

Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА - «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча [с использованием VAR ]. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.

Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам - организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте.