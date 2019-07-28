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Увеличение числа игр с VAR в РПЛ будет зависеть от матча ЦСКА - «Локо»

сегодня, 10:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин заявил, что увеличение числа матчей РПЛ, на которых будет работать cистема видеоассистента рефери, будет зависеть от того, как технология проявит себя на игре третьего тура ЦСКА - «Локомотив».

Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА - «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча [с использованием VAR]. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.

Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам - организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте.

То, на каких матчах следующего тура будет использоваться VAR, определяется после завершения предыдущего тура. Естественно, те матчи, которые вызывают повышенный зрительский интерес, рассматриваются в первую очередь. Центральные матчи тура - это, конечно, приоритет.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Брулин
   9 / 828
сегодня в 14:09
Не понятно одно: почему сейчас надо всё налаживать по-новой, когда после ЧМ можно было всё оставить уже в рабочем состоянии. Ведь ФИФА предлагала это на льготных условиях. Включая технических специалистов, заключив с ними контракты.
Неправда!
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мираглавная → новости
10.07.2018
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
Система видеоповторов (VAR) по завершении футбольного чемпионата мира не останется в России для использования в матчах российской премьер-лиги. Международная федерация футбола (ФИФА) дала понять, что оборудование принадлежит не ей.
Именно из-за того, что вся техника была арендована организацией, VAR не останется на российских стадионах, сообщает "Спорт-экспресс". Вся аппаратура принадлежит двум компаниям: аудиотехника была предоставлена федерации компанией Crescent Comms, в то время как видео – Hawk Eye Innovations. Последняя уже несколько лет обеспечивает футбольные стадионы технологией Goal Line, которая определяет взятие ворот.
Таким образом, система видеоассистента по окончании турнира будет демонтирована со стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, и вернется в распоряжение владельца.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   317 / 828
сегодня в 13:08
Понятно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   38 / 828
сегодня в 13:03
При объективном судействе система VAR будет применяться редко.ИМХО.
Пусть так и будет в матче с Локо. Удачи нам.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   100 / 828
сегодня в 12:07
Достаточно ставить на матчи мяса, вот где самый беспредел-то творится обычно
Footbolista
Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
   7 / 828
сегодня в 11:21
"Кручу-верчу, всех обмануть хочу" (С)...стыдно за наперсточников в лазурном...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 828
сегодня в 11:19
В обязательном порядке на Спартак ставить, а второй-третий матч выбирать в зависимости от накала...
beefs
beefs ответил Брулин
   71 / 828
сегодня в 11:01
Не понятно одно: почему сейчас надо всё налаживать по-новой, когда после ЧМ можно было всё оставить уже в рабочем состоянии. Ведь ФИФА предлагала это на льготных условиях. Включая технических специалистов, заключив с ними контракты.
Ищи кому это выгодно...
Footbolista
Footbolista
   7 / 828
сегодня в 10:58
ЗаВАРят сегодня коней в паровозе...
Брулин
Брулин
   46 / 828
сегодня в 10:56
Не понятно одно: почему сейчас надо всё налаживать по-новой, когда после ЧМ можно было всё оставить уже в рабочем состоянии. Ведь ФИФА предлагала это на льготных условиях. Включая технических специалистов, заключив с ними контракты.
cska plus
cska plus
   13 / 828
сегодня в 10:47
На играх спартака точно болжны быть ВАР.
ДСА
ДСА
   144 / 828
сегодня в 10:37
Хоть бы не потребовалось.
Морозовский
Морозовский
   5 / 828
сегодня в 10:32
C VARровскИми амбициями увеличивающихся "проектов" спортивный принцип будет похоронен окончательно. Его, спортивного принципа, и так уже почти нет.
Паровозов
Паровозов
   270 / 828
сегодня в 10:31
И к новому году не дождёмся полноценного вара во всех матчах.
ermak6848
ermak6848
   158 / 828
сегодня в 10:29
странная фраза " зависить " ???
надо ОБЯЗАТЬ - тогда не будем сомнений в правильности решения судьёй
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