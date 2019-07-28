Увеличение числа игр с VAR в РПЛ будет зависеть от матча ЦСКА - «Локо»

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин заявил, что увеличение числа матчей РПЛ, на которых будет работать cистема видеоассистента рефери, будет зависеть от того, как технология проявит себя на игре третьего тура ЦСКА - «Локомотив».
Увеличение числа матчей с VAR будет происходить постепенно. Сначала нужно дождаться завершения матча ЦСКА - «Локомотив», исходя из этого думать о следующих шагах. Если сегодня не будет сбоев, то вполне вероятно уже на следующей неделе будет два матча [с использованием VAR]. Что касается возможности проводить три матча, то это планируется с осени.
Все должно быть постепенно. Объем надо набирать тогда, когда будет уверенность в том, что один матч можно провести без сбоев по всем аспектам - организационным, техническим, технологическим и спортивным. Надо идти постепенно и не обещать что-то на пустом месте.
То, на каких матчах следующего тура будет использоваться VAR, определяется после завершения предыдущего тура. Естественно, те матчи, которые вызывают повышенный зрительский интерес, рассматриваются в первую очередь. Центральные матчи тура - это, конечно, приоритет.
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мираглавная → новости
10.07.2018
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
Система видеоповторов (VAR) по завершении футбольного чемпионата мира не останется в России для использования в матчах российской премьер-лиги. Международная федерация футбола (ФИФА) дала понять, что оборудование принадлежит не ей.
Именно из-за того, что вся техника была арендована организацией, VAR не останется на российских стадионах, сообщает "Спорт-экспресс". Вся аппаратура принадлежит двум компаниям: аудиотехника была предоставлена федерации компанией Crescent Comms, в то время как видео – Hawk Eye Innovations. Последняя уже несколько лет обеспечивает футбольные стадионы технологией Goal Line, которая определяет взятие ворот.
Таким образом, система видеоассистента по окончании турнира будет демонтирована со стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, и вернется в распоряжение владельца.
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мираглавная → новости
10.07.2018
Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
Система видеоповторов (VAR) по завершении футбольного чемпионата мира не останется в России для использования в матчах российской премьер-лиги. Международная федерация футбола (ФИФА) дала понять, что оборудование принадлежит не ей.
Именно из-за того, что вся техника была арендована организацией, VAR не останется на российских стадионах, сообщает "Спорт-экспресс". Вся аппаратура принадлежит двум компаниям: аудиотехника была предоставлена федерации компанией Crescent Comms, в то время как видео – Hawk Eye Innovations. Последняя уже несколько лет обеспечивает футбольные стадионы технологией Goal Line, которая определяет взятие ворот.
Таким образом, система видеоассистента по окончании турнира будет демонтирована со стадионов, принимавших матчи чемпионата мира, и вернется в распоряжение владельца.
Пусть так и будет в матче с Локо. Удачи нам.
Пусть так и будет в матче с Локо. Удачи нам.
надо ОБЯЗАТЬ - тогда не будем сомнений в правильности решения судьёй
надо ОБЯЗАТЬ - тогда не будем сомнений в правильности решения судьёй