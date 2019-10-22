VAR будет работать на матчах «Локомотив» - «Спартак» и ЦСКА - «Динамо»

сегодня, 15:43

Система VAR будет работать на встречах между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак», а также ЦСКА и «Динамо» в 14-м туре РПЛ . Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Обе встречи пройдут в воскресенье и начнутся в 16:30 мск, матч «Локомотив» - «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва).