VAR будет работать на матчах «Локомотив» - «Спартак» и ЦСКА - «Динамо»

Система VAR будет работать на встречах между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак», а также ЦСКА и «Динамо» в 14-м туре РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Обе встречи пройдут в воскресенье и начнутся в 16:30 мск, матч «Локомотив» - «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва).
На встрече между ЦСКА и «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва).
Плохо что два дерби пройдут в одно время.
Плохо что два дерби пройдут в одно время.
В своих "дербях"....
В своих "дербях"....