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VAR будет работать на матчах «Локомотив» - «Спартак» и ЦСКА - «Динамо»

сегодня, 15:43

Система VAR будет работать на встречах между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак», а также ЦСКА и «Динамо» в 14-м туре РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Обе встречи пройдут в воскресенье и начнутся в 16:30 мск, матч «Локомотив» - «Спартак» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва). 

На встрече между ЦСКА и «Динамо» будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва).

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Все комментарии
blitz
blitz
   150 / 857
сегодня в 19:51
свиньям и вар не поможет.
Великолепный
Великолепный
   381 / 857
сегодня в 19:41
VAR это хорошо
Плохо что два дерби пройдут в одно время.
Супервайзер
Супервайзер
   141 / 857
сегодня в 19:28
Тяжело придется Еськову выполнять свою миссию. Но в VAR тоже сидят ребята, кормящиеся из рук Газпрома!))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   727 / 857
сегодня в 18:59
Впервые на матче с спартаком будет работать ВАР, в последнюю секунду федун может что то придумать.
ВАР уже работал на матче Спартак - ЦСКА .Забыл ? ))
cska1948
cska1948
   88 / 857
сегодня в 18:40
С чего это, оба матча в ОДНО время?!
VAN ARM
VAN ARM
   408 / 857
сегодня в 17:02
хренли толку !!!!!!! VARит миллер))))))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 857
сегодня в 16:12
Думаю Спартак и ЦСКА победят.....
В своих "дербях"....
cska plus
cska plus
   3 / 857
сегодня в 16:10
Впервые на матче с спартаком будет работать ВАР, в последнюю секунду федун может что то придумать.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   177 / 857
сегодня в 15:46
Вар уже получил башло.
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