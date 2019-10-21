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Поставщик системы VAR извинился за путаницу в матче «Тоттенхэм» – «Уотфорд»

вчера, 09:30
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

Компания Hawk-Eye Innovations, являющаяся поставщиком системы автоматического определения голов в АПЛ, принесла извинения за ошибку с определением взятия ворот в матче 10-го утра АПЛ «Тоттенхэм» – «Уотфорд».

Hawk-Eye приносит извинения болельщикам «Тоттенхэма» и «Уотфорда» за случившееся недоразумение.

Совместно с департаментом судейства и Премьер-Лигой мы работаем над выяснением причины возникшей проблемы и намерены предложить ряд мер, чтобы подобное не повторилось.

Хозяева забили гол 86-й минуте, однако главный судья матча Крис Кавана засчитал мяч только после использования системы ВАР. Тем временем на табло стадиона было показано, что взятия ворот нет. 

VAR

VAR

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