Поставщик системы VAR извинился за путаницу в матче «Тоттенхэм» – «Уотфорд»

вчера, 09:30

Компания Hawk-Eye Innovations, являющаяся поставщиком системы автоматического определения голов в АПЛ , принесла извинения за ошибку с определением взятия ворот в матче 10-го утра АПЛ «Тоттенхэм» – «Уотфорд».

Hawk-Eye приносит извинения болельщикам «Тоттенхэма» и «Уотфорда» за случившееся недоразумение. Совместно с департаментом судейства и Премьер-Лигой мы работаем над выяснением причины возникшей проблемы и намерены предложить ряд мер, чтобы подобное не повторилось.

Хозяева забили гол 86-й минуте, однако главный судья матча Крис Кавана засчитал мяч только после использования системы ВАР. Тем временем на табло стадиона было показано, что взятия ворот нет.