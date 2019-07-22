Калошин: «Планируем публиковать переговоры арбитров РПЛ»

Руководитель проекта внедрения ВАР в России Леонид Калошин заявил, что в свободном доступе могут появиться видеоролики с работой арбитров РПЛ во время матчей.
Хочу объяснить: они это сделали (испанцы и голландцы), потому что был позитив. Уверяю, что никто никогда не будет выкладывать подобные вещи, если они связаны с каким-то ошибочным решением. Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче.
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Уверен, что этого никогда НЕ будет в матчах с участием СпаМа...
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Уверен, что этого никогда НЕ будет в матчах с участием СпаМа...
"Лапочкин, скажи, друг наш,
Сколько ты пенальти дашь?"
"Не ругай меня пока.
Я - поклонник "Спартака"!
Свищу исправно, как могу,
Гну аутсайдеров в дугу,
Они враги все как один
Есть ромб и на моей груди
И деньги детям маленьким
На теплые сапожки
И на пентхауз маленький
Спасибо, дядя Леня!"
"Лапочкин, скажи, друг наш,
Сколько ты пенальти дашь?"
"Не ругай меня пока.
Я - поклонник "Спартака"!
Свищу исправно, как могу,
Гну аутсайдеров в дугу,
Они враги все как один
Есть ромб и на моей груди
И деньги детям маленьким
На теплые сапожки
И на пентхауз маленький
Спасибо, дядя Леня!"
- "Не беспокойтесь, Леонид Арнольдович, когда это я еще соперника "Спартака" не засуживал, вы для меня кормилец и отец родной".
- "50 тысяч гринов, как обычно?"
- "Конечно, Леонид Арнольдович, заодно и ремонт в пентхаузе закончу, кстати, спасибо за этот пентхауз!"
- "Господи, о чем ты, Лапа, спасибо за чемпионство к юбилею Симоняна!"
- "Не беспокойтесь, Леонид Арнольдович, когда это я еще соперника "Спартака" не засуживал, вы для меня кормилец и отец родной".
- "50 тысяч гринов, как обычно?"
- "Конечно, Леонид Арнольдович, заодно и ремонт в пентхаузе закончу, кстати, спасибо за этот пентхауз!"
- "Господи, о чем ты, Лапа, спасибо за чемпионство к юбилею Симоняна!"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128676
Уже в край о..уевают. Именно такие вещи и должны стать публичными. Чтобы люди были уверены, что во время "ошибок" арбитры обсуждают не дележ чемоданчика федуна, а саму ошибку.
А тут заранее предупреждают - ничего на белый свет вытаскивать не будем. Насквозь гнилая структура
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128676
Уже в край о..уевают. Именно такие вещи и должны стать публичными. Чтобы люди были уверены, что во время "ошибок" арбитры обсуждают не дележ чемоданчика федуна, а саму ошибку.
А тут заранее предупреждают - ничего на белый свет вытаскивать не будем. Насквозь гнилая структура