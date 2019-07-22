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Калошин: «Планируем публиковать переговоры арбитров РПЛ»

сегодня, 20:24

Руководитель проекта внедрения ВАР в России Леонид Калошин заявил, что в свободном доступе могут появиться видеоролики с работой арбитров РПЛ во время матчей. 

Хочу объяснить: они это сделали (испанцы и голландцы), потому что был позитив. Уверяю, что никто никогда не будет выкладывать подобные вещи, если они связаны с каким-то ошибочным решением. Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   27 / 829
сегодня в 21:58
Пусть будет так .
beefs
beefs
   74 / 829
сегодня в 21:39
что то новенькое...
cska1948
cska1948
   64 / 829
сегодня в 21:16
"...Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче."
----------------------
Уверен, что этого никогда НЕ будет в матчах с участием СпаМа...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Footbolista
   12 / 829
сегодня в 20:56
Прозу не пиши больше..не твое это)...стихи попробуй...
Нет проблем)) Правда, с рифмой не идет сегодня.

"Лапочкин, скажи, друг наш,
Сколько ты пенальти дашь?"

"Не ругай меня пока.
Я - поклонник "Спартака"!

Свищу исправно, как могу,
Гну аутсайдеров в дугу,

Они враги все как один
Есть ромб и на моей груди
И деньги детям маленьким
На теплые сапожки
И на пентхауз маленький
Спасибо, дядя Леня!"
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 829
сегодня в 20:55
Мат будут заменять звуками пи-пи-пи.
Ваня лучший
Ваня лучший
   86 / 829
сегодня в 20:47
Естественно, что в каждом матче нельзя переговоры озвучивать. Там конфиденциальной информация о размере гонорара, все пароли, явки и телефоны Миллера и Федуна. Правда под псевдинимами (кликухами). Миллер там Леха, а Федун политрук
112910415
112910415
   46 / 829
сегодня в 20:43
..и забастовки арбитров станут обычным делом !
Footbolista
Footbolista ответил Так Себе Аналитик
   2 / 829
сегодня в 20:40
Прозу не пиши больше..не твое это)...стихи попробуй...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 829
сегодня в 20:38
- "Лапа, нужна пенка во втором тайме и удаление у соперника в первом, иначе чемпионства не видать".
- "Не беспокойтесь, Леонид Арнольдович, когда это я еще соперника "Спартака" не засуживал, вы для меня кормилец и отец родной".
- "50 тысяч гринов, как обычно?"
- "Конечно, Леонид Арнольдович, заодно и ремонт в пентхаузе закончу, кстати, спасибо за этот пентхауз!"
- "Господи, о чем ты, Лапа, спасибо за чемпионство к юбилею Симоняна!"
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   185 / 829
сегодня в 20:36
Уверяю, что никто никогда не будет выкладывать подобные вещи, если они связаны с каким-то ошибочным решением.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1128676

Уже в край о..уевают. Именно такие вещи и должны стать публичными. Чтобы люди были уверены, что во время "ошибок" арбитры обсуждают не дележ чемоданчика федуна, а саму ошибку.

А тут заранее предупреждают - ничего на белый свет вытаскивать не будем. Насквозь гнилая структура
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 829
сегодня в 20:36
Хоть заранее предупредили, что по ушам ездить будут и настоящую правду про судейский беспредел никогда не опубликуют. Будут только 100% правильные решение опубликовывать.
Footbolista
Footbolista
   2 / 829
сегодня в 20:35
Еськов, Еськов, я Жека...прием....
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