Калошин: «Планируем публиковать переговоры арбитров РПЛ»

Руководитель проекта внедрения ВАР в России Леонид Калошин заявил, что в свободном доступе могут появиться видеоролики с работой арбитров РПЛ во время матчей.

Хочу объяснить: они это сделали (испанцы и голландцы), потому что был позитив. Уверяю, что никто никогда не будет выкладывать подобные вещи, если они связаны с каким-то ошибочным решением. Дайте время. Я планирую, что в будущем что-то подобное мы будем практиковать: раз в месяц или с какой-то другой периодичностью будем выкладывать видеоролик с переговорами арбитров. Но не надо обольщаться, этого не будет в каждом матче.