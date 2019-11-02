Дзюба: «Сегодня было полное наше доминирование»

Форвард «Зенита» прокомментировал результат матча чемпионата России против ЦСКА (1:1).

Честно говоря, результатом не удовлетворен. Мне кажется, сегодня было полное наше доминирование даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный не свойственный для нас гол, обидный, выбив от ворот. Зацепились не самые большие нападающие против наших зубров. Такие дни тоже бывают, надеюсь, больше не повторится. В целом, как уже сказал, было полнейшее доминирование. ЦСКА , понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной. У них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, что они действительно сражались, бились на каждом участке, хорошо цеплялись впереди. Но мы, конечно же, расстроены. Думаю, скорее, потеряли, чем приобрели, несмотря на то, как складывался матч. Моментов у нас было много.