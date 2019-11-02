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Дзюба: «Сегодня было полное наше доминирование»

сегодня, 22:29
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча чемпионата России против ЦСКА (1:1).

Честно говоря, результатом не удовлетворен. Мне кажется, сегодня было полное наше доминирование даже до удаления, но, к сожалению, мы свои моменты не забили, в том числе и я. Пропустили необязательный не свойственный для нас гол, обидный, выбив от ворот. Зацепились не самые большие нападающие против наших зубров. Такие дни тоже бывают, надеюсь, больше не повторится. В целом, как уже сказал, было полнейшее доминирование. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной. У них был план не проиграть. В принципе, их можно поздравить, что они действительно сражались, бились на каждом участке, хорошо цеплялись впереди. Но мы, конечно же, расстроены. Думаю, скорее, потеряли, чем приобрели, несмотря на то, как складывался матч. Моментов у нас было много.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   158 / 892
сегодня в 23:24
стыдись ГАЗМЯС)))
Виссарионович
Виссарионович ответил Питер Ман
   86 / 892
сегодня в 23:14
Я помню в том году доминировали в Испании, против Вильярреала)
КАМЮ
КАМЮ
   606 / 892
сегодня в 23:09
Вилок на поле, Мешок на ВАРе - вот и всё ваше доминирование.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   116 / 892
сегодня в 23:05
Да полное судейское доминирование((
Союзник противников
Союзник противников ответил Морозовский
   42 / 892
сегодня в 23:05
А Дзюба сегодня был в заявке?
Он у кинотеатра ВАРево дежурил,Карасёва сторожил.А за того отвечал его голосом автоответчик,после каждого позорного судейского решения :"Всё нормально,играем дальше"!
Морозовский
Морозовский
   8 / 892
сегодня в 23:00
А Дзюба сегодня был в заявке?
Некакойшенко
Некакойшенко
   26 / 892
сегодня в 22:59
ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной
Видимо и гол ЦСКА забил из своей штрафной и ещё моменты забить имел лупя из своей штрафной))))))))))))))
Сдаётся мне одно из двух:
1.Либо на воротах ни кто не стоял ибо такое по другому забить нельзя.
2.Либо деревянный нещадно врёт и выгораживает недоразумение по имени Зенит.
drug01
drug01
   122 / 892
сегодня в 22:53
Болтун !!!!!! А счет.........
Александр Ющенко
Александр Ющенко ответил d_fincher
   649 / 892
сегодня в 22:42
Сегодня Азмун чуть не убил карьеру игроку ЦСКА. Но судья не увидел как будто. Доминировал сегодня Вилков. Над ЦСКА. Я хоть и за Спартак болею, но это цирк.
это уродство нашего продажного футбола построенного на бабках котрые упыри отнимают у народа
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 892
сегодня в 22:42
Доминирование Вилкова
Big krendel
Big krendel
   230 / 892
сегодня в 22:42
Обидная ничья при тотальном преимуществе Зенита.
Питер Ман
Питер Ман
   81 / 892
сегодня в 22:41
Зенит доминирует всегда и везде, не проиграть на нашей Газпром Арене это достижение для любой команды!
Союзник противников
Союзник противников ответил Abverin
   42 / 892
сегодня в 22:40
ЦСКА деградирует ни по дням, а по часам.
Примерно как ты в русской орфографии.
Союзник противников
Союзник противников
   42 / 892
сегодня в 22:39
Успешно занимались футбольным онанизмом.
Сантус
Сантус
   107 / 892
сегодня в 22:37
Великий и ужасный Доминатор....)
Стыдно за немытых
Стыдно за немытых
   175 / 892
сегодня в 22:34
Король Сан-Марин, в следующем матче без Вилкова доминировать придеться.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   488 / 892
сегодня в 22:31
Счет должен был быть неприличным в пользу Зенита. Кони отскочили на автобусе.
Abverin
Abverin
   504 / 892
сегодня в 22:30
ЦСКА деградирует ни по дням, а по часам.
Alex12357
Alex12357
   339 / 892
сегодня в 22:30
Дупло!Как ты был бревно ,так ты им и остался!!!
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   407 / 892
сегодня в 22:30
😂😂😂 мдэ🤦‍♂️
d_fincher
d_fincher
   5 / 892
сегодня в 22:30
Сегодня Азмун чуть не убил карьеру игроку ЦСКА. Но судья не увидел как будто. Доминировал сегодня Вилков. Над ЦСКА. Я хоть и за Спартак болею, но это цирк.
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