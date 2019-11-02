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Семак: «„Зенит“ разочарован результатом»

сегодня, 21:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА:

Почему не забили второй гол? У нас было много моментов, но не сумели их реализовать. В обороне привезли обидный гол, есть разочарование от результата. Хотелось бы более живой игры, градус был большой. Вся команда была в штрафной, мы создавали моменты за счет флангов и дальних ударов, только не получилось забить. 

Выход Шатова? В такой игре сложно себя проявить, пространства нет, но Олег молодец, отлично двигался, все ребята делали все необходимое для победы.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:26
Преднамеренно грубо сыграл азмун два раза. А тут была борьба где чалов переборщил
pam06
pam06 ответил Nikola45
   37 / 892
сегодня в 23:26
Азмуну обязаны были показать желтую! Но это не красная
И по Азмуну, и по Бийолу, и по Чалову и вообще по матчу... В один голос говорят, что Вилков "убил" игру и дал лишний раз поговорить о заинтересованности судей... Да и вообще как могли назначить на эту встречу арбитра которого РФС сам лишил статуса арбитра ФИФА?????????? Какие еще могут быть вопросы??? А по Азмуну - так он наиграл на 2 красные за матч... И это не только мое мнение, а и представителей судейского корпуса!!!!
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 23:23
Я видел. Это максимум жёлтая.
Вилков в первой игре начудил! И тут гад постарался! И почему Москва его опять на эту игру поставила???
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:23
Понимаешь там даже игроки зенита не требовали ничего
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 23:22
Я видел. Это максимум жёлтая.
Желтая? Интересно! Преднамеренный удар в челюсть! А это по Московским правилам?
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 23:21
Валялся и перевернулся бариос когда бийол прошел касательно по плече его.
И в плече тоже! Смотрите повтор А о Чалове завершился спор?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:21
Я видел. Это максимум жёлтая.
Nikola45
Nikola45 ответил pam06
   40 / 892
сегодня в 23:20
Вы увидели акцентированный удар??? Там даже отмашкой это не назовешь... И еще раз Вы такой правильный и справедливый - Азмун по вашему белый и пушистый??? Для того что бы получить свою законную КРАСНУЮ он должен был видимо поочередно сломать ногу вначале Облякову, а затем Влашичу. А ему с трудом выписали жолтую - это "ВЫСШАЯ" справедливость!!!!
Азмуну обязаны были показать желтую! Но это не красная
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:20
Валялся и перевернулся бариос когда бийол прошел касательно по плече его.
Nikola45
Nikola45 ответил pam06
   40 / 892
сегодня в 23:19
Вы увидели акцентированный удар??? Там даже отмашкой это не назовешь... И еще раз Вы такой правильный и справедливый - Азмун по вашему белый и пушистый??? Для того что бы получить свою законную КРАСНУЮ он должен был видимо поочередно сломать ногу вначале Облякову, а затем Влашичу. А ему с трудом выписали жолтую - это "ВЫСШАЯ" справедливость!!!!
Какая отмашка? Игрок бежит впереди! Вы что маленький глупенький мальчик? Почему и говорю что это был специальный удар! За что красная!
Nikola45
Nikola45
   40 / 892
сегодня в 23:17
Болельщики ЦСКА! Будьте довольны что ЦСКА увез одно очко из Питера! Незнаю кого в этом благодарить! Может Симока бывшего игрока ЦСКА! Который вошел в положение ЦСКА! Может игроков Зенита которые ...... и много к ним вопросов! Сейчас просто на следующую игру идти не хочется! Но играть так нельзя! ЦСКА был мертвым! Его нужно было побеждать!
pam06
pam06 ответил Nikola45
   37 / 892
сегодня в 23:16
Удар в челюсть это желтая? )) Это по каким правилам? )))))))) По Вашим по Московским? А почему на этом не заостряется внимание? А почему не заостряется вниманте когда Чалов шипами играл на Оздоеве? А вы смотрели матч? И у Вас нет плохого отношения к Зениту?
Вы увидели акцентированный удар??? Там даже отмашкой это не назовешь... И еще раз Вы такой правильный и справедливый - Азмун по вашему белый и пушистый??? Для того что бы получить свою законную КРАСНУЮ он должен был видимо поочередно сломать ногу вначале Облякову, а затем Влашичу. А ему с трудом выписали жолтую - это "ВЫСШАЯ" справедливость!!!!
Nikola45
Nikola45 ответил Армейская душа
   40 / 892
сегодня в 23:14
Ну - все претензии к Вилкову, Серёжа. Он свободно мог ещё пару игроков у ЦСКА удалить, а то при полных составах без шансов для Зенита
Вы игру смотрели? Нук конечно ЦСКА был сильнее! Всю игру доминировал! Да что там на голову был сильнее ))
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 23:12
Это не было ударом в челюсть. Не преувеличивайте. Поведение чалова мне не нравится это факт. Но поведение всего зенита было позорным
Еще скжите что при любом контакте ваши игроки не Валялись не тянули время! Валялись тянули время! И это понятно ЦСКА был ниже уровнем и увезти 1-1 это сравнительно победе!
Морозовский
Морозовский
   8 / 892
сегодня в 23:12
Физрук галимый!
Армейская душа
Армейская душа
   397 / 892
сегодня в 23:10
Ну - все претензии к Вилкову, Серёжа. Он свободно мог ещё пару игроков у ЦСКА удалить, а то при полных составах без шансов для Зенита
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 23:10
Это не было ударом в челюсть. Не преувеличивайте. Поведение чалова мне не нравится это факт. Но поведение всего зенита было позорным
Пересмотрите! Удар четко в челюсть! Причем он бежал сзади! И считать это не преднамеренно смешно!
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   40 / 892
сегодня в 23:09
КОМУ НУЖНО ВАШЕ ОЧКО.
Моисееву ))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Nikola45
   139 / 892
сегодня в 23:09
Это не было ударом в челюсть. Не преувеличивайте. Поведение чалова мне не нравится это факт. Но поведение всего зенита было позорным
Nikola45
Nikola45 ответил starche
   40 / 892
сегодня в 23:07
Зачем Семак держал весь матч на поле это НЕДОРАЗУМЕНИЕ - Азмуна! Рекордсмен по загубленным голевым моментам продолжает свое вредительство с удивительным упорством! Неужели Семак этого не видит!? Странно.............
Азмуна выпускать в автобус глупо! Вспоминаем игру с Локомотивом он НОЛЬ и с ЦСКА он ноль! Когда игра будет открытой и когда он может убежать то да можно выпускать! А не может когда ЦСКА выстроил 10 человек в штрафной Азмун ноль!
Nikola45
Nikola45 ответил pam06
   40 / 892
сегодня в 23:05
Пургу то не гони... Первая красная на 7 минуте Азмуну!!! У Чалова максимум желтая, да и то под вопросом. И как бы по вашему сложилась игра???
Удар в челюсть это желтая? )) Это по каким правилам? )))))))) По Вашим по Московским? А почему на этом не заостряется внимание? А почему не заостряется вниманте когда Чалов шипами играл на Оздоеве? А вы смотрели матч? И у Вас нет плохого отношения к Зениту?
starche
starche ответил oFANATo
   246 / 892
сегодня в 22:59
Нам повезло забить в контратаке. Но не повезло что судил газпромовский Вилков.Укравший у нас победу.
Зачем говорить чушь!? Зенит всю игру имел подавляющее преимущество и просто был обязан побеждать!
oFANATo
oFANATo
   58 / 892
сегодня в 22:54
Мало газпроекту что в РФС протащили своего Дюкова, который после матча злоупотребляет своим служебным положением после игры газпроекта с Локо в гневном тоне выговаривает ген. диру Локо и требует извениться Смолова защищая газпроект так теперь ещё и судеек заряжают. СРАМОТА.
starche
starche
   246 / 892
сегодня в 22:54
Зачем Семак держал весь матч на поле это НЕДОРАЗУМЕНИЕ - Азмуна! Рекордсмен по загубленным голевым моментам продолжает свое вредительство с удивительным упорством! Неужели Семак этого не видит!? Странно.............
Nikola45
Nikola45 ответил ЦСКА 06
   40 / 892
сегодня в 22:50
По моментам тут говорить не о чем. Зенит выглядел мощнее моментов было больше у зенита. Об этом никто не спорит. ЦСКА на победу не наиграл. Но такое хамское поведение от азмуна и от Сантоса в конце матча я от зенита не ожидал
Почему не заостряете хамское отношение Чалова? Удар в челюсть Барроса? А это прямая красная!
Заполярный
Заполярный ответил Lazurny
   32 / 892
сегодня в 22:45
Сыграли бы так со свиньями, было бы обидно подарить пердивной команде очко.
КОМУ НУЖНО ВАШЕ ОЧКО.
oFANATo
oFANATo
   58 / 892
сегодня в 22:44
Конов о работе судей в игре «Зенита» и ЦСКА: «Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Просто позорище» Об этом сообщает "Рамблер".

«Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую „работу“. И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!
oFANATo
oFANATo
   58 / 892
сегодня в 22:39
Нам повезло забить в контратаке. Но не повезло что судил газпромовский Вилков.Укравший у нас победу.
time out
time out
   380 / 892
сегодня в 22:17
Радоваться должны, что очко взяли. Каков пастух, такое и стадо.
pam06
pam06 ответил Nikola45
   37 / 892
сегодня в 22:15
Отскочил ЦСКА при помощи Вилкова! Первое удаление ЧАЛОВА! Московские ..... даже не заостряли на этом моменте! Прямой удар в челюсть со спины Барриусу!
Пургу то не гони... Первая красная на 7 минуте Азмуну!!! У Чалова максимум желтая, да и то под вопросом. И как бы по вашему сложилась игра???
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