Семак: «„Зенит“ разочарован результатом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА :

Почему не забили второй гол? У нас было много моментов, но не сумели их реализовать. В обороне привезли обидный гол, есть разочарование от результата. Хотелось бы более живой игры, градус был большой. Вся команда была в штрафной, мы создавали моменты за счет флангов и дальних ударов, только не получилось забить.

Выход Шатова? В такой игре сложно себя проявить, пространства нет, но Олег молодец, отлично двигался, все ребята делали все необходимое для победы.