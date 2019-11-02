Кикнадзе: «Ничья с „Уфой“ - нормальный результат»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ничейный результат в игре 15-го тура РПЛ с «Уфой»:

Тяжелая, напряженная игра, «Уфа» не в первый раз отбирает очки у лидеров. Молодцы - их можно только поздравить. Будем двигаться дальше, очко на выезде - не смертельно.

Безусловно, согласен с Семиным про желтые карточки нашим футболистам («Локомотив» заработал восемь предупреждений, сфолив двенадцать раз)! Это математическая загадка, арифметическая даже.

«Локомотив» с улыбкой, с радостью будет готовиться к «Ювентусу» - хороший матч предстоит.