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Кикнадзе: «Ничья с „Уфой“ - нормальный результат»

сегодня, 21:32
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ничейный результат в игре 15-го тура РПЛ с «Уфой»:

Тяжелая, напряженная игра, «Уфа» не в первый раз отбирает очки у лидеров. Молодцы - их можно только поздравить. Будем двигаться дальше, очко на выезде - не смертельно.

Безусловно, согласен с Семиным про желтые карточки нашим футболистам («Локомотив» заработал восемь предупреждений, сфолив двенадцать раз)! Это математическая загадка, арифметическая даже.

«Локомотив» с улыбкой, с радостью будет готовиться к «Ювентусу» - хороший матч предстоит.

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Все комментарии
stasil
stasil
   762 / 892
сегодня в 22:23
    beefs
    beefs
       861 / 892
    сегодня в 22:06
    Ну и Уфа...
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