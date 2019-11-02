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Точилин: «Нам не хватает побед. Дело в психологии»

сегодня, 20:35
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Тамбова» в рамках 15-го тура РПЛ.

Если говорить в целом, в этом матче особых проблем у нас не было в плане обороны. Ничего «Тамбов» сверхъестественного нам не предложил. Но мы совершили ошибки в центре поля и нарвались на быстрые атаки. Еще и свои моменты не смогли использовать. Поэтому счет не в нашу пользу.

Ситуация для клуба критическая? Смотря что подразумевать под словом «критическая». Если говорить о турнирной таблице, то да, критическая. Если говорить об инфраструктуре и каких-то организационных моментах, то у нас все нормально.

Нам не хватает именно побед. Дело в психологии. Мы больше владели мячом в этом матче, больше ударов нанесли, больше моментов создали, но, к сожалению, количество не перешло в качество.

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