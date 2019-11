«Лестер», одержав победу над «Кристал Пэлас», набрал больше очков, чем в сезоне 2015/2016, когда стал чемпионом АПЛ .

На данный момент в активе «лис» 23 набранных очка, а в чемпионском сезоне после такого же количества матчей было 22.

Leicester City after 11 Premier League games in 2015/16: 22 points



Leicester City after 11 Premier League games in 2019/20: 23 points



Dilly-ding, dilly-dong. 🔔 pic.twitter.com/lQ4Z9jOKHW