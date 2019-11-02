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Месси забил 500 голов за «Барселону» левой ногой

сегодня, 20:19
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» на выезде уступила «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании.

Счет в этом поединке открыл форвард гостей Лионель Месси. Таким образом, этот мяч стал для аргентинца уже 500-м в составе «Барселоны», забитым левой ногой.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Garrincha58
   64 / 887
сегодня в 22:01
о пля а задницей он сколько забил?
Она у него стёрлась,барсуки её вылизали.
Garrincha58
Garrincha58
   187 / 887
сегодня в 21:28
о пля а задницей он сколько забил?
obana777
obana777
   582 / 887
сегодня в 21:05
Месси всех - одной левой!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   294 / 887
сегодня в 20:56
левая статистика ))))))))))))
Виссарионович
Виссарионович ответил NGYRZ
   86 / 887
сегодня в 20:52
Смешно читать такие комментарии глора Реала)
_Inquisitor_
_Inquisitor_ ответил волгодон 2
   80 / 887
сегодня в 20:49
Ниже парочка,ради заднеприводной Кристины готова даже лгать. Что называется из-за бабы поехала крыша)
Это всего лишь жалкая попытка отвлечь внимание публики от позорных и мерзких нырков марокканской давалки. Ежели бы Месси практиковал подобные гнусные приёмы, то давно наколотил бы около тысячи... Но всё же лучше уж проиграть, чем одерживать такие омерзительные победы, как Юве над Дженоа...
NGYRZ
NGYRZ
   122 / 887
сегодня в 20:47
Символично, что Месси забил 500 гол, левой ногой, с левого пенальти!

Где Гризманн был в офсайде, но судьи как всегда закрывают глаза на эти нарушения Барселоны.
h8you
h8you
   32 / 887
сегодня в 20:44
очередной ненужный рекорд,особенно когда твоя команда слила 3-1
Groove000
Groove000
   92 / 887
сегодня в 20:38
Ну да, он же левша так-то) Вообще, вот такая статистика, где один сколько левой ногой забил, другой коленом, третий пробежал больше всех км, а четвертый вышел на замену при ясной солнечной погоде больше всех... Грош цена ей, короче)
Alex12357
Alex12357
   386 / 887
сегодня в 20:32
Меська с пеналя забил и проиграл ,вот судьба !
dimagas2
dimagas2
   84 / 887
сегодня в 20:32
леваковая статистика)))
Carradona
Carradona
   311 / 887
сегодня в 20:31
И толку то, где победа на ЧМ? Через 20 лет о нем без победы на ЧМ, будут говорить громко, с восхищением как о Ван Бастене, Кройфе, Баджо, Пушкасе, Де Стефано, и других легендах мирового футбола, но футбольную корону все равно будут оспаривать Пеле и Марадона.
волгодон 2
волгодон 2
   59 / 887
сегодня в 20:25
Ниже парочка,ради заднеприводной Кристины готова даже лгать. Что называется из-за бабы поехала крыша)
Big krendel
Big krendel
   280 / 887
сегодня в 20:23
Меся лучший :)
BenderBender
BenderBender
   245 / 887
сегодня в 20:22
И с левой пенки
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
   27 / 887
сегодня в 20:20
А последний ещё и с ЛЕВОГО пендаля. Аха-ха)
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