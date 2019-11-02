Месси забил 500 голов за «Барселону» левой ногой

«Барселона» на выезде уступила «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Лионель Месси. Таким образом, этот мяч стал для аргентинца уже 500-м в составе «Барселоны», забитым левой ногой.
«Барселона» на выезде уступила «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании.
Счет в этом поединке открыл форвард гостей Лионель Месси. Таким образом, этот мяч стал для аргентинца уже 500-м в составе «Барселоны», забитым левой ногой.
Где Гризманн был в офсайде, но судьи как всегда закрывают глаза на эти нарушения Барселоны.
Где Гризманн был в офсайде, но судьи как всегда закрывают глаза на эти нарушения Барселоны.