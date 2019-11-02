«Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

Сегодня состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
Любопытно, что «сине-бело-голубые» уже гарантировали себе первое место в таблице перед следующим туром.
Сегодня состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.
Любопытно, что «сине-бело-голубые» уже гарантировали себе первое место в таблице перед следующим туром.
Теперь бульбаш ваще двухэтажный автобус выставит...
Теперь бульбаш ваще двухэтажный автобус выставит...
* "Цыплят по осени считают"
* "Цыплят по осени считают"