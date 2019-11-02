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«Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

сегодня, 19:01

Сегодня состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ.

Любопытно, что «сине-бело-голубые» уже гарантировали себе первое место в таблице перед следующим туром.

«Зенит» – победитель первого круга сезона РПЛ

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Все комментарии
Тренер Зенита
Тренер Зенита
   410 / 852
сегодня в 20:02
Хочу поблагодарить Сочи и Оренбург. Спасибо ребята! Жаль, что вы нас покинете через год. В пердиве и встретимся снова!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 852
сегодня в 20:01
А вот в завершающем матче круга пока проигрываем.
Теперь бульбаш ваще двухэтажный автобус выставит...
Т34
Т34
   80 / 852
сегодня в 19:59
Ждем большой праздничный концерт на газпромовском "Матч ТВ" посвященный этому событию.
d_fincher
d_fincher
   11 / 852
сегодня в 19:25
А вы заметили, что радости то не чувствуется в России? Никто не рад, кроме Миллера и его друзей. Никто за Зенит не болеет.
Big krendel
Big krendel
   373 / 852
сегодня в 19:21
Это только половина пути. Удачи Зениту
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 852
сегодня в 19:20
Чемпион подтвердит свое звание. Гыгыгы
dino-hsv
dino-hsv
   113 / 852
сегодня в 19:09
в сезоне 13/14 после 15 тура зенит лидировал с 3 очками отрыва. в итоге цска с 4 места съел отставание в 9 баллов и на очко перегнал питер. это всё фигня
Землянин
Землянин
   105 / 852
сегодня в 19:07
Разве за это кубок или какие то ещё привелегии положены?! О_о
* "Цыплят по осени считают"
RiotZero
RiotZero
сегодня в 19:05
Браво, медаль Дзюбе!
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   134 / 852
сегодня в 19:02
Посмотрим что будет в апреле)
Алексей1980
Алексей1980
   347 / 852
сегодня в 19:02
Так больше некому....
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