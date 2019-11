«Бавария», проиграв 1:5 «Айнтрахту», пропустила в первых 10-ти турах шестнадцать мячей впервые за одиннадцать лет.

В прошлый раз столько же пропущенных мячей на счету мюнхенского клуба было в сезоне 2008/2009. По итогам того розыгрыша «Бавария» заняла второе место.

