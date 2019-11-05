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Зидан: «Хочу, чтобы Бэйл остался в „Реале“»

05 ноября 2019, 19:14

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он находится в хороших отношениях с Гаретом Бэйлом.

Я хочу, чтобы Бэйл остался с нами до конца сезона. Я не хочу, чтобы он покидал команду в январе. Он не сыграет с «Галатасараем», поскольку еще полностью не восстановился.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   148 / 946
06 ноября в 04:21
Тренеришка!
95-shishani-95
95-shishani-95
   377 / 946
06 ноября в 00:10
А мы хотим, чтоб ты свалил как можно побыстрее, и чтоб этот шлак продали зимой или минимум летом (Бэйл, Иско, Модрич, Марсело, Мариано и т.д.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   373 / 946
05 ноября в 22:08
то есть до конца сезона только лишь хочет его видеть.
fcbarcelona.com
fcbarcelona.com
   336 / 946
05 ноября в 21:21
Зидан в очередной раз разгонит пургу. Никого кроме Погба ты не хочешь
League1
League1 ответил Artuom
   285 / 946
05 ноября в 21:08
Так я не против того чтобы Бейла продали. Я о другом... О том что у пахарей (по твоим словам) что-то очень плохо с результативными действиями... И поэтому привёл в пример Бейла, который не играет, но при этом стата у него лучше чем у "пахарей"...
Он талантливый конечно, скорость с мячом у него умопомрачительная. Я тоже был рад, когда его Реал купил. Он в первый сезон показывал, что не зря его купили. Но потом он всё больше гольфом занимался, и моё личное отношение к нему изменилось, не просто изменилось, перевернулось.
Artuom
Artuom ответил League1
   526 / 946
05 ноября в 21:01
Честно говоря не пойму, что ты хочешь доказать. Бэйл в футбол практически не играет. Другие всю жизнь тащат Реал. Ну вышел гольфист на поле, оторвался от своего любимого гольфа на пару матчей. Он же как алкаш, пока все пашут, он бухает, а потом выйдет не надолго, пару полезный дел сделает, и опять в запой. Да зачем такой нужен? На него нельзя положится. Он всегда подведёт.
Так я не против того чтобы Бейла продали.

Я о другом... О том что у пахарей (по твоим словам) что-то очень плохо с результативными действиями... И поэтому привёл в пример Бейла, который не играет, но при этом стата у него лучше чем у "пахарей"...
League1
League1 ответил Artuom
   285 / 946
05 ноября в 20:53
Вот и я о том же... У "почти не играющего" Бейла 4 результативных действия в лиге, а у остальных "якобы играющих" игроков(кроме Бенза) только по 1-2 результативных действия... Как же так?????
Честно говоря не пойму, что ты хочешь доказать. Бэйл в футбол практически не играет. Другие всю жизнь тащат Реал. Ну вышел гольфист на поле, оторвался от своего любимого гольфа на пару матчей. Он же как алкаш, пока все пашут, он бухает, а потом выйдет не надолго, пару полезный дел сделает, и опять в запой. Да зачем такой нужен? На него нельзя положится. Он всегда подведёт.
Artuom
Artuom ответил League1
   526 / 946
05 ноября в 20:39
Он в футбол почти не играет. В гольфе чтоли свои полезные действия показывает? В барсу его срочно спихнуть надо.
Вот и я о том же... У "почти не играющего" Бейла 4 результативных действия в лиге, а у остальных "якобы играющих" игроков(кроме Бенза) только по 1-2 результативных действия...

Как же так?????
League1
League1 ответил Artuom
   285 / 946
05 ноября в 20:16
У всех игроков атаки, кроме Бенза, статистика хуже чем у Бейла. Если Гарет не нужен, то на кой хрен нужны те, у кого полезных действий меньше чем у "гольфиста"???
Он в футбол почти не играет. В гольфе чтоли свои полезные действия показывает? В барсу его срочно спихнуть надо.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   510 / 946
05 ноября в 19:51
Сам ни гам, и другим не дам.
Artuom
Artuom ответил League1
   526 / 946
05 ноября в 19:41
У всех игроков атаки, кроме Бенза, статистика хуже чем у Бейла. Если Гарет не нужен, то на кой хрен нужны те, у кого полезных действий меньше чем у "гольфиста"???
sihafazatron
sihafazatron
   17 / 946
05 ноября в 19:36
бузовой на вас не хватает)
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 19:34
Гахрен он нужен.
Alex12357
Alex12357
   271 / 946
05 ноября в 19:28
Ты бы Лысый определился со своим уходом ,или тебя поганой метлой не вышибешь?Когда Перес прозреет?
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