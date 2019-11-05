Зидан: «Хочу, чтобы Бэйл остался в „Реале“»

Главный тренер «Реала» заявил, что он находится в хороших отношениях с .

Я хочу, чтобы Бэйл остался с нами до конца сезона. Я не хочу, чтобы он покидал команду в январе. Он не сыграет с «Галатасараем», поскольку еще полностью не восстановился.