Зидан: «Хочу, чтобы Бэйл остался в „Реале“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что он находится в хороших отношениях с Гаретом Бэйлом.
Я хочу, чтобы Бэйл остался с нами до конца сезона. Я не хочу, чтобы он покидал команду в январе. Он не сыграет с «Галатасараем», поскольку еще полностью не восстановился.
Я о другом... О том что у пахарей (по твоим словам) что-то очень плохо с результативными действиями... И поэтому привёл в пример Бейла, который не играет, но при этом стата у него лучше чем у "пахарей"...
Я о другом... О том что у пахарей (по твоим словам) что-то очень плохо с результативными действиями... И поэтому привёл в пример Бейла, который не играет, но при этом стата у него лучше чем у "пахарей"...
Как же так?????
Как же так?????