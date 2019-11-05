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Месси: «Я хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

05 ноября 2019, 18:53

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.

Я мечтаю выигрывать трофеи с «Барселоной». Безусловно, я хочу снова  выиграть Лигу чемпионов. Эта задача стоит перед всеми игроками команды.

Напомним, что недавно Месси обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по числу голов в клубном футболе.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 00:01
Лёне Космосу пора уже завоёвывать Межгалактическую лигу, не царское это дело,довольствоваться земными объедками.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Конунг Рагнар
   397 / 946
06 ноября в 16:58
Так Пепусу ведь судья Эвребе помог выиграть ЛЧ. Ты забыл чтоли?
Это наш местный альфа-барсаглор, который видит все в своем цвете.
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
06 ноября в 14:08
Сдулся он.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил _Inquisitor_
   67 / 946
06 ноября в 12:32
С таким безмозглым тренером ЛЧ не выиграть. В этом турнире последние четыре года правят кабинеты, поэтому для победы нужно быть на две головы сильнее всех, как это было при Гвардиоле и в первый сезон с Энрике, тогда никакие заряженные соперником судьи не смогут помешать, как не смог когда-то помешать Эвребе, оставивший каталонцев в меньшинстве, купившись на позорные нырки лондонских балерин (правда год спустя против Интера Барсу всё же нагло утопили, не пустив в финал на Бернабеу). Но с Вальверде прославленный каталонский клуб от сезона к сезону играет всё хуже и ежели в Ла-Лиге Барселона по инерции ещё в состоянии загнать сливочный кабинет на положенное ему место, то на ЛЧ сил не хватает... Сливать же один турнир ради другого - это удел жалких середняков и выскочек, а Барселона привыкла бороться везде и до конца, поэтому ей нужен тренер каталонских кровей (пусть даже неопытный Хави), ну или Куман, долгие годы игравший в легендарной команде Кройффа и привыкший побеждать...
Так Пепусу ведь судья Эвребе помог выиграть ЛЧ. Ты забыл чтоли?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   67 / 946
06 ноября в 12:32
ждем финал Сити-Барса,сильнейшие клубы 21 века.
    ARMENIAN
    ARMENIAN
       574 / 946
    06 ноября в 12:29
    Лучше стремись выиграть, то что ещё не выигрывал, чемпионат Беларуси, например.
    dok66
    dok66
       541 / 946
    06 ноября в 09:29
    После 0-0 со Славией дома как то совсем твои слова не вяжутся с реальностью
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       584 / 946
    06 ноября в 07:56
    Хочешь - забивай!
    VALENCIA C.F.
    VALENCIA C.F.
       453 / 946
    06 ноября в 05:08
    Хотеть не вредно!
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       397 / 946
    06 ноября в 01:59
    Каталонской женской консультации надо снова вернуть в строй свою главную легенду-Тома эвребе, без которого они осиротелии не представляют той грозной силы, на которую все боялись попасть.Чакыр, Айтекин, конечно, стараются, но без самого результативного своего лидера они уже не получат победу в лч, как ни пытайся.
    амурец
    амурец
       210 / 946
    06 ноября в 01:40
    понятно, что Месси хочет выиграть ЛЧ, только он не понимает, почему это не доходит до судей,
    d_fincher
    d_fincher ответил _Inquisitor_
       14 / 946
    06 ноября в 00:52
    С таким безмозглым тренером ЛЧ не выиграть. В этом турнире последние четыре года правят кабинеты, поэтому для победы нужно быть на две головы сильнее всех, как это было при Гвардиоле и в первый сезон с Энрике, тогда никакие заряженные соперником судьи не смогут помешать, как не смог когда-то помешать Эвребе, оставивший каталонцев в меньшинстве, купившись на позорные нырки лондонских балерин (правда год спустя против Интера Барсу всё же нагло утопили, не пустив в финал на Бернабеу). Но с Вальверде прославленный каталонский клуб от сезона к сезону играет всё хуже и ежели в Ла-Лиге Барселона по инерции ещё в состоянии загнать сливочный кабинет на положенное ему место, то на ЛЧ сил не хватает... Сливать же один турнир ради другого - это удел жалких середняков и выскочек, а Барселона привыкла бороться везде и до конца, поэтому ей нужен тренер каталонских кровей (пусть даже неопытный Хави), ну или Куман, долгие годы игравший в легендарной команде Кройффа и привыкший побеждать...
    Да, да, да, кольцо врагов смыкается вокруг Котолонии, лишь один Меся рыцарь света
    Барсаглор
    Барсаглор ответил зигзаг
       495 / 946
    05 ноября в 23:28
    Я даже не читал твой бред )))) Месси крут и это факт, считай трофеи и глянь голы в ворота топ командам
    ГЛЯНЬ КАК ОН СЛИВАЕТСЯ В ОТВЕТСТВЕННЫХ МАТЧАХ УЖЕ СКОЛЬКО ЛЕТ!аххаха
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       145 / 946
    05 ноября в 23:27
    Дед мороз в отпуске опять
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       262 / 946
    05 ноября в 22:34
    а вырасти ? ЖАЖАЖЖА
    kotmyshka
    kotmyshka
       353 / 946
    05 ноября в 22:20
    все может быть
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       326 / 946
    05 ноября в 22:03
    Желающих много выиграть ЛЧ
    STVA 1
    STVA 1
       90 / 946
    05 ноября в 22:02
    Со Славией вату катаете! Какая ЛЧ!
    Vis1899
    Vis1899 ответил bublikyo
       329 / 946
    05 ноября в 21:59
    Намек на переход в Реал?
    Он сказал выиграть, а не купить
    fcbarcelona.com
    fcbarcelona.com
       336 / 946
    05 ноября в 21:13
    дай пинок под зад Вальверде, тогда выиграешь Лигу чемпионов
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя
       170 / 946
    05 ноября в 20:58
    От жира бесится.
    bublikyo
    bublikyo
       638 / 946
    05 ноября в 20:57
    Намек на переход в Реал?
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    05 ноября в 20:50
    Хотеть не вредно ни вам ни старухи не выиграть ЛЧ! АХХАХА
    eleven LC
    eleven LC
       231 / 946
    05 ноября в 20:47
    Я уверен что Месси ещё выиграет лигу чемпионов,он да но Вальверде врядли!
    League1
    League1 ответил зигзаг
       285 / 946
    05 ноября в 20:36
    Я даже не читал твой бред )))) Месси крут и это факт, считай трофеи и глянь голы в ворота топ командам
    Одни ничего не решившие голы... Конечно их не мало. Но зачем они нужны, если они ничего не решили.
    зигзаг
    зигзаг ответил League1
       421 / 946
    05 ноября в 20:32
    Я даже не читал твой бред )))) Месси крут и это факт, считай трофеи и глянь голы в ворота топ командам
    League1
    League1 ответил зигзаг
       285 / 946
    05 ноября в 20:28
    А ты бы пенальде точно дал )) Месси делами доказывает. А пеналда при каждом интервью упрашивает всех поверить что она лучшая в истории))
    Вот именно, что меся "делами" своими показывает. Один гол с пенальти на копа Америка способен только забить. И это всего лишь только один его несущественный провальчик из кучи, из прорвы его бесконечных провалов. Ну в общем, что взять с осасунщика.
    зигзаг
    зигзаг ответил League1
       421 / 946
    05 ноября в 20:20
    А ты бы пенальде точно дал ))
    Месси делами доказывает. А пеналда при каждом интервью упрашивает всех поверить что она лучшая в истории))
    nedved10
    nedved10
       198 / 946
    05 ноября в 20:19
    Он забыл,что Хави и Иньесты уже давно нет,расчет один это айтекин!!!
    drug01
    drug01
       124 / 946
    05 ноября в 20:12
    Одного желания мало!
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