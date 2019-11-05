Месси: «Я хочу снова выиграть Лигу чемпионов»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.
Я мечтаю выигрывать трофеи с «Барселоной». Безусловно, я хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Эта задача стоит перед всеми игроками команды.
Напомним, что недавно Месси обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по числу голов в клубном футболе.
Месси делами доказывает. А пеналда при каждом интервью упрашивает всех поверить что она лучшая в истории))
Месси делами доказывает. А пеналда при каждом интервью упрашивает всех поверить что она лучшая в истории))