Фонсека: «Результаты обеих встреч с „Боруссией“ были несправедливыми»

Главный тренер «Ромы» прокомментировал выездное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В предыдущем туре команды сыграли вничью (1:1).

Мы испытывали трудности в первом тайме, и ни одна из команд не имела большого количества моментов. Игра вскрылась после перерыва, у нас было 4-5 реальных голевых возможностей.

Это правда, что «Боруссия» не контролировала игру. Мы больше владели мячом, и результаты обеих наших встреч были несправедливыми. Мы заслуживали гораздо большего, но таков футбол, он не всегда бывает справедлив.

Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы выиграть две оставшиеся встречи и выйти в плей-офф. В ином ключе мы думать не можем.