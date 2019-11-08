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Фонсека: «Результаты обеих встреч с „Боруссией“ были несправедливыми»

вчера, 07:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал выездное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В предыдущем туре команды сыграли вничью (1:1).

Мы испытывали трудности в первом тайме, и ни одна из команд не имела большого количества моментов. Игра вскрылась после перерыва, у нас было 4-5 реальных голевых возможностей.

Это правда, что «Боруссия» не контролировала игру. Мы больше владели мячом, и результаты обеих наших встреч были несправедливыми. Мы заслуживали гораздо большего, но таков футбол, он не всегда бывает справедлив.

Теперь мы должны сосредоточиться на том, чтобы выиграть две оставшиеся встречи и выйти в плей-офф. В ином ключе мы думать не можем.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 13:20
Рома была слабее
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил cska plus
   161 / 946
вчера в 12:49
Интересная логика.
А она у него есть???
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   161 / 946
вчера в 12:48
Несправедливо то, что ты ещё тренер!!! Ты сначала научись киевских рогулей обыгрывать, а потому будешь ныть про Рому!!! Физрук!!!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил SonicStar
   67 / 946
вчера в 12:38
Ну в первомммптче Рома должна была брать 3 очка, но судья, видимо, объелся грибов и ему показалось, что лицо Смоллинга это рука и пенальти на последней минуте поставил. В этом Рома виновата? Когда во вчерашнем матче Боруссия забивала 1-й гол во время атаки мяч ушел за пределы поля. Был бы ВАР - этот гол не засчитали бы. Так кто отобрал у Ромы заслуженные очки в этих матчах?
Конечно удивительно, что вы не обыграли Боруссию, которая в первом туре ЛЕ дома проиграла 0:4 Вольфсбергу. Значит, фактор судьи все-таки решил исход встречи. Хотя вам незачем волноваться, все равно в плей-офф выйдете.
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 11:35
Справедливость на табло, остальное пустые разговоры.
SonicStar
SonicStar ответил Конунг Рагнар
   921 / 946
вчера в 11:18
Ну в первомммптче Рома должна была брать 3 очка, но судья, видимо, объелся грибов и ему показалось, что лицо Смоллинга это рука и пенальти на последней минуте поставил. В этом Рома виновата? Когда во вчерашнем матче Боруссия забивала 1-й гол во время атаки мяч ушел за пределы поля. Был бы ВАР - этот гол не засчитали бы. Так кто отобрал у Ромы заслуженные очки в этих матчах?
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:18
Интересная логика.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
вчера в 08:10
Значит надо было лучше играть
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