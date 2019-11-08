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Индзаги: «„Лацио“ не дали пробить пенальти, и это поражает»

вчера, 07:31
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от «Селтика» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Нам должны были дать пенальти, и тот факт, что он не был назначен, просто поражает. Это был наш шанс.

В целом мне понравился дух команды, но мы должны были забивать второй мяч (учитывая такое количество моментов) и быть более решительными. Если вы создаёте так много моментов, один гол – это недостаточно.

Мы не набрали очков в этом матче и, вероятно, покидаем еврокубки. Есть большие сожаления, ведь в группе с «Клужем», «Селтиком» и «Ренном» можно было добиваться результата.

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Все комментарии
h8you
h8you
   39 / 946
вчера в 11:52
мда два раза проиграть селтику это конечно жесть
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
вчера в 10:54
Физрук
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил fanliverpoolfan 2
   236 / 946
вчера в 10:02
А договорентусу дают левые пеньки в каждом матче
Роналду уже устал пробивать с Точки, просил реже назначать.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
вчера в 10:01
что бы пробивать пенальти,нужно чемоданчик занести, вон у свитера спроси.... они в этом деле спецы. а Лацио,что в чемпике неудачники,что в ЛЕ - судьба у вас у всех такова, лишь только Юве - это Народное достояние!
cska plus
cska plus
   18 / 946
вчера в 09:18
Все итальянские клубы постоянно ноют.
obana777
obana777
   194 / 946
вчера в 09:08
Да ничего не поражает, кроме вашего покидания еврокубков.
ДСА
ДСА
   212 / 946
вчера в 08:49
Лацио играет спустя рукава.
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
вчера в 08:26
НЫТЬ!!!
Ох уже эти римские середняки
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 946
вчера в 08:23
А договорентусу дают левые пеньки в каждом матче
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