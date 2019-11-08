Индзаги: «„Лацио“ не дали пробить пенальти, и это поражает»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал домашнее поражение от «Селтика» (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Нам должны были дать пенальти, и тот факт, что он не был назначен, просто поражает. Это был наш шанс.

В целом мне понравился дух команды, но мы должны были забивать второй мяч (учитывая такое количество моментов) и быть более решительными. Если вы создаёте так много моментов, один гол – это недостаточно.

Мы не набрали очков в этом матче и, вероятно, покидаем еврокубки. Есть большие сожаления, ведь в группе с «Клужем», «Селтиком» и «Ренном» можно было добиваться результата.