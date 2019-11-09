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Сусо: «Мы - миланцы, и посредственность в таком клубе недопустима»

вчера, 15:00

Нападающий «Милана» Сусо рассказал о своей игровой форме. 

Мы все знаем, что мы должны давать больше для «Милана» и его болельщиков. Мы переживаем не лучший период, мы все это прекрасно понимаем, но мы работаем каждый день, чтобы найти выход. 

Мы - миланцы, и посредственность в таком клубе недопустима. Я первый, кто разочарован своими выступлениями, так что критика и давление - это не проблема для меня. Болельщики имеют право критиковать, но я прошу их поверить, что они скоро увидят лучшую версию Сусо.

Напомним, что Сусо только недавно восстановился после травмы.  

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
вчера в 16:12
Не хватает этим мальчишкам Гаттузо и его уважения к легендарной форме. В команде должен быть хотя бы один мужчина.
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 15:45
Недопустима? Так какого же вы допускаете?!
VIPded
VIPded
   115 / 939
вчера в 15:38
Удачи Милану!!!
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 15:16
Полный трёп.
Don trambon
Don trambon
   69 / 939
вчера в 15:08
Забавно так звучит..

Сусо: мы миланцы потому и сосо..

пысы нейтрально к Милану отношусь.
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