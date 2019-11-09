Сусо: «Мы - миланцы, и посредственность в таком клубе недопустима»

Нападающий «Милана» Сусо рассказал о своей игровой форме.

Мы все знаем, что мы должны давать больше для «Милана» и его болельщиков. Мы переживаем не лучший период, мы все это прекрасно понимаем, но мы работаем каждый день, чтобы найти выход.

Мы - миланцы, и посредственность в таком клубе недопустима. Я первый, кто разочарован своими выступлениями, так что критика и давление - это не проблема для меня. Болельщики имеют право критиковать, но я прошу их поверить, что они скоро увидят лучшую версию Сусо.