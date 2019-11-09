Капитан «Рейнджерс» Тавернье: «Победа в Лиге важнее еврокубков»

Капитан «Рейнджерс» поделился мнением о приоритетах команды в этом сезоне.

В первую очередь, сейчас идет речь о попытке конкурировать за победу в чемпионате. Лига Европы - это отличное дополнение для клуба и болельщиков. Это большой бонус для нас.

Но все в команде настроены на победу в первенстве, поэтому нам нужно забрать три очка в выходные (в матче против «Ливингстона» - 10 ноября). Мы не хотим уходить на международный перерыв, потеряв очки.

Об игре с «Порту» наверняка забудут. Но мы должны сохранить этот импульс. Нужно повышать сыгранность команды. В прошлом сезоне у нас было много препятствий, что стоило нам потери титула. Мы не можем позволить этому случиться снова.