ГлавнаяНовости

Красная карточка Сон Хын-Мина отменена

05 ноября 2019, 21:27
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина.

Напомним, что кореец был удален в недавнем матче АПЛ против «Эвертона» за фол на Андре Гомеше, в результате которого португалец получил перелом ноги. Изначально по тому эпизоду арбитр Мартин Аткинсон показал Сону желтую карточку, но, увидев последствия столкновения двух футболистов, поменял свое решение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Форварда «Брюгге» отстранили от игр за нереализованный пенальти
Сегодня, 00:30 Комментарии9
«Зенит» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА
07 ноября Комментарии22
Браво - первый вратарь в истории ЛЧ, который был удален после замены
07 ноября Комментарии10
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»
05 ноября Комментарии23
Жоржиньо пропустит следующий матч «Челси» в АПЛ
03 ноября Комментарии1
Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча
02 ноября ВидеоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил neomessi
вчера в 23:24
Тогда дайте сразу ТТХ кубок ЛЧ)) че мелочиться то))
Почему нет ? Они так уже поступили с Ливерпадалью. Просто взяли и дали. Да, очень "тонко" через Скомину, но это было тонко только для Мартин, Дзвинек и всякого остального сброда - нормальные люди то всё и так понимают.
neomessi
neomessi
   234 / 946
06 ноября в 19:09
Тогда дайте сразу ТТХ кубок ЛЧ)) че мелочиться то))
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 12:23
Так можно? Но тогда вилков молодец.
San Skra
San Skra
   317 / 946
06 ноября в 01:28
На самом деле очень неоднозначный эпизод. Думаю, большинство, как и я сам, руководствуются эмоциями: перелом ноги - однозначно красная карточка, НО по факту нужно этот эпизод делить на два этапа:
1. Сон не сломал ногу прямым ударом, он только поспособствовал падению игрока, что привело к
2. столкновению Гомеша и Орье.
Думаю чиновники расценили это как несчастное стечении обстоятельств, и так как Сон не прямым ударом сломал ногу, то и квалифицируют как обычный срыв атаки. Хотя, можно эпизод расценить как опасный подкат сзади - это тоже прямая красная. По духу, конечно справедливая красная карточка, думаю сам Сон не против нее, но он точно играл без злого умысла.
Интересно как аргументировали решение сами чиновники?
mphuZ
mphuZ
   382 / 946
06 ноября в 00:55
Красиво стелются. Получается, Гомеш сам себе ногу сломал?

Прыжок сзади был, за такое и за последствия красная железобетонная и неотменяемая. Но что там в головах FA творится, уму непостижимо..
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
06 ноября в 00:50
Сон на красную не нарушал , Аткинсон переср-л
Палыч82
Палыч82 ответил barcamilan
   933 / 946
06 ноября в 00:32
Сон не костолом
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    06 ноября в 00:07
      barcamilan
      barcamilan ответил Шишанутый
         475 / 946
      05 ноября в 23:23
      Позорное решенее. Он человеку кареру может сломал и ему не чего за это не будет. Уефа поощряет костоломов!!
      Сон не костолом
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик
         52 / 946
      05 ноября в 23:00
      Ещё-бы 2 очка вернули за решение свистка, которое матч испортило и м.даку Аткинсону пожизненную красную!!!!!!!
      Сантус
      Сантус
         65 / 946
      05 ноября в 22:15
      Всем кто хочет крови за этот инцидент, напомню про Сережу Перхуна.Футбол это не только бабки и слава,это еще и риск для здоровья...увы.Профессиональный спорт не имеет ничего общего с физкультурой и пользой для здоровья....
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
         373 / 946
      05 ноября в 22:15
      Зря отменили. Перелом ноги априори должен караться красной. Наоборот надо было накинуть дисквалификацию.
      Если виноват Орье, как тут пишут, то тогда вместо Сона на Орье возложить наказание. Но не должно быть так, что никто не виноват. Он не сам упал в конце концов.
      obana777
      obana777
         194 / 946
      05 ноября в 22:01
      Справедливость восторжествовала.
      КЭТиК
      КЭТиК
         241 / 946
      05 ноября в 21:54
      В итоге никто не виноват.
      Сантус
      Сантус ответил Шишанутый
         65 / 946
      05 ноября в 21:38
      Позорное решенее. Он человеку кареру может сломал и ему не чего за это не будет. Уефа поощряет костоломов!!
      Пересмотри фотки крупным планом КТО на самом деле нанес травму.Сон просто был участником эпизода.Травму нанес Орье.Это если абстрогироваться от эмоций.
      Шишанутый
      Шишанутый
         57 / 946
      05 ноября в 21:34
      Позорное решенее. Он человеку кареру может сломал и ему не чего за это не будет. Уефа поощряет костоломов!!
      karnager
      karnager
         195 / 946
      05 ноября в 21:34
      В следующем матче надо ломать Сона
      beefs
      beefs
         281 / 946
      05 ноября в 21:30
      Ничего себе...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100