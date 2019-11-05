Красная карточка Сон Хын-Мина отменена

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын-Мина.
Напомним, что кореец был удален в недавнем матче АПЛ против «Эвертона» за фол на Андре Гомеше, в результате которого португалец получил перелом ноги. Изначально по тому эпизоду арбитр Мартин Аткинсон показал Сону желтую карточку, но, увидев последствия столкновения двух футболистов, поменял свое решение.
1. Сон не сломал ногу прямым ударом, он только поспособствовал падению игрока, что привело к
2. столкновению Гомеша и Орье.
Думаю чиновники расценили это как несчастное стечении обстоятельств, и так как Сон не прямым ударом сломал ногу, то и квалифицируют как обычный срыв атаки. Хотя, можно эпизод расценить как опасный подкат сзади - это тоже прямая красная. По духу, конечно справедливая красная карточка, думаю сам Сон не против нее, но он точно играл без злого умысла.
Интересно как аргументировали решение сами чиновники?
1. Сон не сломал ногу прямым ударом, он только поспособствовал падению игрока, что привело к
2. столкновению Гомеша и Орье.
Думаю чиновники расценили это как несчастное стечении обстоятельств, и так как Сон не прямым ударом сломал ногу, то и квалифицируют как обычный срыв атаки. Хотя, можно эпизод расценить как опасный подкат сзади - это тоже прямая красная. По духу, конечно справедливая красная карточка, думаю сам Сон не против нее, но он точно играл без злого умысла.
Интересно как аргументировали решение сами чиновники?
Прыжок сзади был, за такое и за последствия красная железобетонная и неотменяемая. Но что там в головах FA творится, уму непостижимо..
Прыжок сзади был, за такое и за последствия красная железобетонная и неотменяемая. Но что там в головах FA творится, уму непостижимо..
Если виноват Орье, как тут пишут, то тогда вместо Сона на Орье возложить наказание. Но не должно быть так, что никто не виноват. Он не сам упал в конце концов.
Если виноват Орье, как тут пишут, то тогда вместо Сона на Орье возложить наказание. Но не должно быть так, что никто не виноват. Он не сам упал в конце концов.