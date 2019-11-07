«Зенит» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал петербургский «Зенит» на 200 тыс. рублей по итогам домашнего матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли одну петарду и один файер, также была запущена ракетница, а это расценивается как бросание - штраф 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения на 19-й и 58-й минутах, за это клуб получает штраф размером 80 тыс. рублей.