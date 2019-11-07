«Зенит» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал петербургский «Зенит» на 200 тыс. рублей по итогам домашнего матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли одну петарду и один файер, также была запущена ракетница, а это расценивается как бросание - штраф 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения на 19-й и 58-й минутах, за это клуб получает штраф размером 80 тыс. рублей.
Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, за неправомерное поведение зрителей, создающее угрозу собственной жизни и здоровью, клуб обязан заплатить 50 тыс. рублей.
Чего пристал как банный лист?
Вопрос не уместен, Изучите значение ИМХО и тогда влопрос отпадёт сам собой.
Чего пристал как банный лист?
Вопрос не уместен, Изучите значение ИМХО и тогда влопрос отпадёт сам собой.
Не старайтесь показать свой ум, фальшивит.
Не старайтесь показать свой ум, фальшивит.
а про ракетницу это же цитата из интервью, а не выдумка автора из статьи
как там твой сын слава остапенко поживает? как внук санчо панса?
а про ракетницу это же цитата из интервью, а не выдумка автора из статьи
как там твой сын слава остапенко поживает? как внук санчо панса?
Что то новое в истории футбола.
Акулич в армии служил? Похоже нет и не понимает, что из ракетницы запускают ракеты, а не наоборот.
Что то новое в истории футбола.
Акулич в армии служил? Похоже нет и не понимает, что из ракетницы запускают ракеты, а не наоборот.
"Там Григорьянц над златом чахнет
Там русский дух, там Русью пахнет"
"Там Григорьянц над златом чахнет
Там русский дух, там Русью пахнет"