ГлавнаяНовости

«Зенит» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА

07 ноября 2019, 15:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет оштрафовал петербургский «Зенит» на 200 тыс. рублей по итогам домашнего матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли одну петарду и один файер, также была запущена ракетница, а это расценивается как бросание - штраф 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения на 19-й и 58-й минутах, за это клуб получает штраф размером 80 тыс. рублей.

Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, за неправомерное поведение зрителей, создающее угрозу собственной жизни и здоровью, клуб обязан заплатить 50 тыс. рублей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Форварда «Брюгге» отстранили от игр за нереализованный пенальти
Сегодня, 00:30 Комментарии8
Браво - первый вратарь в истории ЛЧ, который был удален после замены
07 ноября Комментарии10
Красная карточка Сон Хын-Мина отменена
05 ноября Комментарии18
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона в матче с «Эвертоном»
05 ноября Комментарии23
Жоржиньо пропустит следующий матч «Челси» в АПЛ
03 ноября Комментарии1
Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча
02 ноября ВидеоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
tuman960
tuman960
   164 / 946
07 ноября в 20:59
Гинеру и это прибыль!!«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы»!!!!!!
серый1925
серый1925 ответил Ваня лучший
   882 / 946
07 ноября в 20:37
Эдуард Григорьевич, дорогой! Не опускайтесь до дискуссии с подобными гражданами. Для таких понятия честь и совесть это пустые звуки. Я их все стадо поставил в игнор.
ПРОВЕДИ РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   7 / 946
07 ноября в 20:35
Тролль? Чего пристал как банный лист? Вопрос не уместен, Изучите значение ИМХО и тогда влопрос отпадёт сам собой.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил juchok
       147 / 946
    07 ноября в 20:22
    где ИМХО?
    Тролль?
    Чего пристал как банный лист?
    Вопрос не уместен, Изучите значение ИМХО и тогда влопрос отпадёт сам собой.
    juchok
    juchok ответил Дед за ЦСКА
    07 ноября в 19:42
    Сударь, я в армии 28 лет отслужил ( полковник в отставке), внук (Хрюндель) отслужил в росгвардии от звонка до звонка. слава остапенко и санчо панса ваша ГЛУПАЯ выдумка. Не старайтесь показать свой ум, фальшивит.
    где ИМХО?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил juchok
       147 / 946
    07 ноября в 19:38
    Дед, где ИМХО??? а про ракетницу это же цитата из интервью, а не выдумка автора из статьи как там твой сын слава остапенко поживает? как внук санчо панса?
    Сударь, я в армии 28 лет отслужил ( полковник в отставке), внук (Хрюндель) отслужил в росгвардии от звонка до звонка. слава остапенко и санчо панса ваша ГЛУПАЯ выдумка.
    Не старайтесь показать свой ум, фальшивит.
    juchok
    juchok
    07 ноября в 19:19
    Дед сам то в армии служил? если да, то почему внука своего отмазал?
    juchok
    juchok ответил Дед за ЦСКА
    07 ноября в 19:17
    "...была запущена РАКЕТНИЦА....." Что то новое в истории футбола. Акулич в армии служил? Похоже нет и не понимает, что из ракетницы запускают ракеты, а не наоборот.
    Дед, где ИМХО???

    а про ракетницу это же цитата из интервью, а не выдумка автора из статьи

    как там твой сын слава остапенко поживает? как внук санчо панса?
    VV V
    VV V
       257 / 946
    07 ноября в 18:46
    Из государственного бюджета Зенит перекладывает деньги в судейский корпус и маскирует это всё штрафами.....
    mihaluch
    mihaluch
       85 / 946
    07 ноября в 17:55
    А если Лёню Слуцкого с Арены в космос запустить,то какой штраф КДК выпишет?
    drug01
    drug01
       124 / 946
    07 ноября в 17:45
    Слишком мала сумма!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       147 / 946
    07 ноября в 16:51
    "...была запущена РАКЕТНИЦА....."
    Что то новое в истории футбола.
    Акулич в армии служил? Похоже нет и не понимает, что из ракетницы запускают ракеты, а не наоборот.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       284 / 946
    07 ноября в 16:42
    Чего так мало бомжам и коням.За такое убогое зрелище по миллиону с каждой команды.НЕ МЕНЬШЕ!!!!!
    За адекватность
    За адекватность
       51 / 946
    07 ноября в 16:35
    КДК РФС - недремлющее око.
    "Там Григорьянц над златом чахнет
    Там русский дух, там Русью пахнет"
    GYTSYL
    GYTSYL
       32 / 946
    07 ноября в 16:27
    Стыдно за СПБ ВСЕМ!!!
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    07 ноября в 15:53
    Один 14ок и у нас нашелся... Регресс к нему, надеюсь, ЦСКА заявит.
    ermak6848
    ermak6848
       249 / 946
    07 ноября в 15:51
    скоро день полиции - надо ОМОНу поляну накрыть..
    Mangur
    Mangur
       471 / 946
    07 ноября в 15:45
    Без коментариев
    красноярец
    красноярец
       121 / 946
    07 ноября в 15:43
    Бомж есть бомж.
    fanatcska94
    fanatcska94
       155 / 946
    07 ноября в 15:24
    а должны были оштрафовать исключением из чемпионата. Зачем вообще Зениту эта РФПЛ?Всякого рода махинации с игроками, огромные переплаты за легионеров,+админресурс, судьи, и все ради выхода в ЛЧ. Пусть играет в чемпионате Крыма, там выход в ЛЧ гарантирован.
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    07 ноября в 15:14
    Хороший бизнес, пытался болельщик создать угрозу собственной жизни, клуб гони 50 тыща.
    sihafazatron
    sihafazatron
       17 / 946
    07 ноября в 15:10
    «Зенит» оштрафован на 4 сутормина
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100