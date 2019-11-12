Наумов: «„Зенит“ пачками берёт российских футболистов и выбрасывает их»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе полузащитников «железнодорожников» братьев Миранчуков в «Зенит».
Дестабилизирующим фактором уже является то, что «Зенит» пачками берёт российских футболистов, переламывает их и выбрасывает.
Давайте возьмём воспитанника «Локомотива» Дмитрия Полоза. Это моя боль. Когда работал в «Локомотиве», он заканчивал нашу школу. Мы ему дали контракт по «молодёжке», потом привлекали к главной команде. Полоз рос на глазах. Посмотрите, как он заиграл в «Ростове». Был игроком сборной. Его взяли в «Зенит», дали два-три раза сыграть, а потом посадили на лавку. Разве так делают с футболистом? Теперь он должен восстанавливать карьеру, а это не так просто в 28 лет.
Буду категорическим противником перехода Миранчуков в „Зенит“. Сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно. При всех своих плюсах Миранчуки могут в одном матче сверкнуть, а в другом уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и всё, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых матчах за «Зенит» блеснул, потом один-второй провалил, и больше шансов ему практически не давали.
Также в СМИ ходят слухи об интересе к Алексею Миранчуку со стороны туринского «Ювентуса».
И ведь не стесняются нисколько. Аж за 50к трансферы проворачивают внаглую.
Думают, все вокруг дураки. Кстати, и ведь скрыть это пытались. Позор!
И ведь не стесняются нисколько. Аж за 50к трансферы проворачивают внаглую.
Думают, все вокруг дураки. Кстати, и ведь скрыть это пытались. Позор!
Бухаров
Новосельцев
Рязанцев
Полоз
Набиуллин
Цаллагов
Заболотный
... кто ещё, напомните?
7 человек за 12 лет?
Так что Полоз у Наумова - это личное (а че ж он у вас не заиграл?), как и неприязнь к Зениту. Смешно слышать от начальника клуба от госкомпании-монополиста, нашелся самый ущемленный
Upd. А, Юсупова и Соловьева забыл. Ну первому шансов давали предостаточно, Боаш прям пихал его в состав с невероятным упорством.
Ну а Соловьев, да, потом показал кто он такой. Этого видать действительно перемололи))) так что вообще с футболом практически завязал
Бухаров
Новосельцев
Рязанцев
Полоз
Набиуллин
Цаллагов
Заболотный
... кто ещё, напомните?
7 человек за 12 лет?
Так что Полоз у Наумова - это личное (а че ж он у вас не заиграл?), как и неприязнь к Зениту. Смешно слышать от начальника клуба от госкомпании-монополиста, нашелся самый ущемленный
Upd. А, Юсупова и Соловьева забыл. Ну первому шансов давали предостаточно, Боаш прям пихал его в состав с невероятным упорством.
Ну а Соловьев, да, потом показал кто он такой. Этого видать действительно перемололи))) так что вообще с футболом практически завязал
А если всякие полозы и новосельцевы не в состоянии выиграть конкуренцию, это только их проблемы.
А если всякие полозы и новосельцевы не в состоянии выиграть конкуренцию, это только их проблемы.
А Литейный и его друзья гы-гы-гы делают хорошую мину при плохой игре.
А Литейный и его друзья гы-гы-гы делают хорошую мину при плохой игре.