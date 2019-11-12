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Наумов: «„Зенит“ пачками берёт российских футболистов и выбрасывает их»

вчера, 20:21

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе полузащитников «железнодорожников» братьев Миранчуков в «Зенит».

Дестабилизирующим фактором уже является то, что «Зенит» пачками берёт российских футболистов, переламывает их и выбрасывает. 

Давайте возьмём воспитанника «Локомотива» Дмитрия Полоза. Это моя боль. Когда работал в «Локомотиве», он заканчивал нашу школу. Мы ему дали контракт по «молодёжке», потом привлекали к главной команде. Полоз рос на глазах. Посмотрите, как он заиграл в «Ростове». Был игроком сборной. Его взяли в «Зенит», дали два-три раза сыграть, а потом посадили на лавку. Разве так делают с футболистом? Теперь он должен восстанавливать карьеру, а это не так просто в 28 лет. 

Буду категорическим противником перехода Миранчуков в „Зенит“. Сам поеду в «Локомотив» и буду говорить с Миранчуками, чтобы они этого не делали. Для них это будет смертельно. При всех своих плюсах Миранчуки могут в одном матче сверкнуть, а в другом уйти в тень. В «Зените» на лавку посадят, и всё, пропали Миранчуки. Точно так же было с Полозом. В первых матчах за «Зенит» блеснул, потом один-второй провалил, и больше шансов ему практически не давали.

Также в СМИ ходят слухи об интересе к Алексею Миранчуку со стороны туринского «Ювентуса». 

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   127 / 907
сегодня в 00:10
.
ermak6848
ermak6848
   127 / 907
сегодня в 00:03
Бюджет клуба позволяет
Морозовский
Морозовский ответил time out
   7 / 907
вчера в 23:56
Ну если захотят поставить крест на футболе, бабло перевесит разум, то пусть идут.
Решать будут не Миранчуки.
time out
time out ответил Морозовский
   41 / 907
вчера в 23:47
Миранчуки будут в "Зенити"!
Ну если захотят поставить крест на футболе, бабло перевесит разум, то пусть идут.
makkie
makkie
   19 / 907
вчера в 23:43
Да уж, вот такая тактика у Зенита - отжать побольше, а там хоть трава не расти.
И ведь не стесняются нисколько. Аж за 50к трансферы проворачивают внаглую.
Думают, все вокруг дураки. Кстати, и ведь скрыть это пытались. Позор!
Свинельд
Свинельд
   709 / 907
вчера в 23:27
У нас не рабовладельческий строй - любой может играть, где хочет.
igGA
igGA
   134 / 907
вчера в 23:25
Все видели как на базе они прогоняют через этот свой тоннель новых игроков, избивают! Отбирают телефон, деньги и выкидывают потом на улицу бомжевать у метро!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Nekit92
   20 / 907
вчера в 23:21
Зырянов широков анюков файзулин погребняк семак шатов смольников дзюба жирков кузяев все они заиграли у нас. А если всякие полозы и новосельцевы не в состоянии выиграть конкуренцию, это только их проблемы.
Что касается Погребняка, Шатова, Смольникова и Кузяева, то это не так. Дзюба, Семак и Жирков и до Зенита прилично играли. А Новосельцев, Полоз, Набиуллин, Юсупов, Заболотный потеряли все, что имели. Как я уже сказал, реально прибавил только Оздоев.
Asper
Asper
   502 / 907
вчера в 23:21
Из всех россиян, пришедших в Зенит с 2007 года, игравших в прежних клубах в основе, не заиграли:
Бухаров
Новосельцев
Рязанцев
Полоз
Набиуллин
Цаллагов
Заболотный
... кто ещё, напомните?
7 человек за 12 лет?
Так что Полоз у Наумова - это личное (а че ж он у вас не заиграл?), как и неприязнь к Зениту. Смешно слышать от начальника клуба от госкомпании-монополиста, нашелся самый ущемленный

Upd. А, Юсупова и Соловьева забыл. Ну первому шансов давали предостаточно, Боаш прям пихал его в состав с невероятным упорством.
Ну а Соловьев, да, потом показал кто он такой. Этого видать действительно перемололи))) так что вообще с футболом практически завязал
ABir
ABir
   151 / 907
вчера в 23:18
Да лучше уж Сочи. Там и климат получше
Ваня лучший
Ваня лучший ответил stachel
   20 / 907
вчера в 23:16
Стабильность - признак мастерства. Значит мастерства у Полоза было маловато. То чего достаточно для Ростова может оказаться недостаточным для Зенита. Наум обязан это понимать.
А как ты думаешь , прежде чем брать игрока в команду , должны профессионалы из этой команды внимательно оценить его возможности и перспективы, прежде чем тащить к себе. Часто это просто напоминает желание ослабить конкурента ( Рубин) , либо не дать возможности другому конкуренту усилиться ( чтобы не достался). Речь ведь идет не о рядовых игроках , а о футболистах сборной ( Рязанцев, Юсупов, Новосельцев, Полоз, Шатов, Кузяев, Ерохин, Заболотный, Набиуллин и др). Можно сказать, что только Оздоев прибавил, перейдя в Зенит, а все остальные для сборной потеряны. При этом совершенно очевидно, что если бы Зенит жил на деньги , например , Миллера, или кого то другого, такого бы пира не было. А так деньги халявные, что их жалеть то.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor 445
   15 / 907
вчера в 22:53
Сожалею(
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   34 / 907
вчера в 22:51
Печаль, что даже ведущие клубы РПЛ ведутся на деньги, причем небольшие(((
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 22:45
Миранчуки будут в "Зенити"!
stachel
stachel
   103 / 907
вчера в 22:44
Стабильность - признак мастерства. Значит мастерства у Полоза было маловато. То чего достаточно для Ростова может оказаться недостаточным для Зенита. Наум обязан это понимать.
Nekit92
Nekit92
   88 / 907
вчера в 22:34
Зырянов широков анюков файзулин погребняк семак шатов смольников дзюба жирков кузяев все они заиграли у нас.
А если всякие полозы и новосельцевы не в состоянии выиграть конкуренцию, это только их проблемы.
Некакойшенко
Некакойшенко
   64 / 907
вчера в 22:30
Голосование красноречиво показывает как народ относится к проекту.
А Литейный и его друзья гы-гы-гы делают хорошую мину при плохой игре.
Заполярный
Заполярный ответил НЕ президент рфс
   120 / 907
вчера в 22:25
Ты хоть отследи кого я имел в виду , прежде чем отвечать., умник .
ЧЕ ЖЕ ЗА ТОБОЙ СЛЕДИТЬ КОЛЬ ТЫ НИ ЧЕГО НЕ ПИШЕШЬ. БОМЖИ КАК СО БАКА НА СЕНЕ, САМА НЕ ЕСТ И ДРУГИМ НЕ ДАЕТ, ДО ТЕХ ПОР ПОКА СЕНО НЕ СГНИЕТ.
OLESOCC
OLESOCC
   157 / 907
вчера в 22:23
Руководству Зени пофиг - государственных денег не меряно!!!
tuman960
tuman960
   133 / 907
вчера в 22:21
если Миранчуки будут достойны-будут играть ,если нет никто с ними миндальничать не собирается!!!Так что не фиг Наумову пургу нести и с соски кормить футболистов,а потом удивляется почему не заиграл тот или другой,почему талантов нет в сборной!!!!!Да и честно говоря они не нужны,слишком уже разбалованы и со звездой!!!!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответил Заполярный
   363 / 907
вчера в 22:14
ОСТАВИЛИ СЛЕД, ЕСЛИ ТОЛЬКО НА СКАМЕЙКЕ.
Ты хоть отследи кого я имел в виду , прежде чем отвечать., умник .
Заполярный
Заполярный ответил pomor 445
   120 / 907
вчера в 22:12
Кто на него давить будет? Кому этот болтун опасен.
А ТЫ САМ ПОДУМАЙ КОМУ ОПАСЕН. КОМУ СМОЛОВ БЫЛ ОПАСЕН КОГДА ПРАВДУ СКАЗАЛ.
Гавроша
Гавроша
   37 / 907
вчера в 22:11
А что железнодорожный проект не губит игроков? Вот купили у нас джорджевича - где он? А если полоз был так хорош, почему он оказался в ростове? А что они сделали со смоловым? Да не перечесть, сколько игроков они загубили.
Заполярный
Заполярный ответил НЕ президент рфс
   120 / 907
вчера в 22:11
Как раз наоборот . Это люди не из Питера ,просто которые захотели играть за Зенит , играли , и оставили свой след в истории команды. Всё просто.
ОСТАВИЛИ СЛЕД, ЕСЛИ ТОЛЬКО НА СКАМЕЙКЕ.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Миша Вилков
   3 / 907
вчера в 22:08
Не надо сравнивать выскочку из пердива с Баварией. Да и пусть Леша Миллер попробует на свои скупать и содержать 4 состава бомжей, а не на государственные
Можно подумать Федун на свои содержит мазутный проект. Так и вижу, сидит он на трубе, по которой качается народная нефть и кричит: - Моё, частное. Гыгыгы
Миша Вилков
Миша Вилков ответил Azu-Killah37
   36 / 907
вчера в 22:05
а сколько Бавария сгубила игроков, скупая их у конкурентов?)
    alexgurzan
    alexgurzan ответил Литейный 4
       147 / 907
    вчера в 22:00
    Хороший ответ, исчерпывающий. Поконкретней никак?
    Троллинг клуба, провокация.
    GYTSYL
    GYTSYL
       22 / 907
    вчера в 21:59
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил alexgurzan
         3 / 907
      вчера в 21:54
      Троллинг Гыгыгы
      Хороший ответ, исчерпывающий. Поконкретней никак?
      pomor 445
      pomor 445
         189 / 907
      вчера в 21:53
      Зениту на трансферном рынке в России конкурентов нет по всем параметрам. Редко кто откажется попробовать себя в клубе с самым высоким европейским рейтинге, а не потянет, так трудоустроят по спросу на него. Так что игроки в клубе чувствуют себя уверенно.
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