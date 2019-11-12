ГлавнаяНовости

Ткаченко поблагодарил всех причастных к успеху «Крыльев» в 2004 году

вчера, 20:07

Президент компании ProSportsManagement и бывший руководитель «Крыльев Советов» Герман Ткаченко выразил благодарность бывшим коллегам за успех команды в 2004 году, когда самарцы завоевали бронзовые медали чемпионата России. 

Конечно, правильно было бы вспомнить и сказать спасибо каждому футболисту и сотруднику «Крыльев». Знайте, я каждого помню и очень люблю. Но здесь упомяну лишь некоторых их них – тех, кто был рядом и разделял многие мои ценности: менеджеры Саша Федосеев и Яни Димитров, Арнольд Эпштейн и Лена Большакова, Володя Константинов и Макс Съестнов, Валерий Репин и многих-многих других. Отдельно хочу сказать о губернаторе Константине Титове, роль которого в становлении «Крыльев» была значительной, несмотря на наши расхождения в оценке того, что произошло после завоевания бронзы. 

Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам «Крыльев» Александру Тарханову и Гаджи Гаджиеву. Последний доказал, что является не только сильным тренером, но и мудрым человеком, который умеет ставить интересы команды выше своих, нет, не убеждений, а скажем, представлений, которые у него сложились до этого.

В текущем сезоне «Крылья» идут на 12 месте, прошлый матч самарцы проиграли «Спартаку». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бывший тренер Акинфеева: «Любое решение Игоря нужно уважать»
Вчера, 21:44 Комментарии1
Наумов: «„Зенит“ пачками берёт российских футболистов и выбрасывает их»
Вчера, 20:21 Комментарии106
Писарев: «Уговаривал Шейдаева выбрать сборную России»
Вчера, 19:45 Комментарии5
Непомнящий: «Не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией»
Вчера, 19:32 Комментарии13
Возвращение Акинфеева в сборную. Необходимость или фарс?
Вчера, 16:34Александр Чистяков в блоге За и противКомментарии24
Газинский: «Эта травма была одной из самых сложных в моей карьере»
Вчера, 16:28 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 907
вчера в 20:35
Конечно, это был феноменальный успех - вывести из клуба сотню миллионов долларов и после этого не сесть. Пес лютой завистью завидует со своими пропавшими в "Алании" двумя миллиардами рублей.
shlomo
shlomo
   253 / 907
вчера в 20:16
Молодец!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100