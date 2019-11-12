Писарев: «Уговаривал Шейдаева выбрать сборную России»

Экс-главный тренер молодежной сборной России рассказал, что когда-то пытался склонить нападающего «Динамо» сделать выбор в пользу сборной России. 23-летний футболист играл за юношеские и молодежные сборные России, но в 2016 году дебютировал за главную сборную Азербайджана.

Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю, его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в «Динамо»? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. Ну вот, недавно тренера сменили. Может, будет лучше как для «Динамо», так и для Рамиля. Он мне всегда нравился. Желаю ему удачи. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом. Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в «Динамо», то в другом клубе.