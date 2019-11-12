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Писарев: «Уговаривал Шейдаева выбрать сборную России»

вчера, 19:45

Экс-главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев рассказал, что когда-то пытался склонить нападающего «Динамо» Рамиля Шейдаева сделать выбор в пользу сборной России. 23-летний футболист играл за юношеские и молодежные сборные России, но в 2016 году дебютировал за главную сборную Азербайджана.

Он сделал выбор в пользу сборной Азербайджана, хотя я уговаривал его хорошо подумать и сделать свой выбор в пользу России. Я ему говорил, что у тебя есть шанс получить вызов в национальную команду. Но он выбрал Азербайджан, и я уважаю, его выбор. Желаю ему продолжить прогрессировать.

Мало играет в «Динамо»? Там тяжело сейчас. Команду лихорадит. Ну вот, недавно тренера сменили. Может, будет лучше как для «Динамо», так и для Рамиля. Он мне всегда нравился. Желаю ему удачи. У него есть все задатки, чтобы стать хорошим футболистом. Желаю ему заиграть в полной мере, если даже не в «Динамо», то в другом клубе.

Также недавно появлялась новость о том, что Рамиль может покинуть «Динамо». 

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   308 / 907
вчера в 22:28
Кому он нужен, вообще?
Samuelsen
Samuelsen
   883 / 907
вчера в 22:23
Хорошо не уговорил
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   167 / 907
вчера в 20:05
ну уж нееет. И в Динамо его не надо
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 907
вчера в 20:01
Если парень даже в Динамо толком не играет, то только Азербайджан ему в помощь. А в сборной России и без него кандидатов достаточно!!!
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 19:52
Респект Шейдаеву.
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