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Непомнящий: «Не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией»

вчера, 19:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о предстоящем матче сборной России с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020.

Очень важно, чтобы футболисты хорошо проявили себя на этом уровне. Я не испытываю оптимизма, но ставить задачу быть первыми в группе — это правильно со стороны Черчесова. Если смотреть реально, в индивидуальном плане мы уступаем бельгийцам. Но футбол такая игра, что не обязательно побеждает тот, кто сильнее. Вопрос в том, насколько Черчесову удастся подготовить команду к этой встрече.

Мы много чего можем им противопоставить. Очень важен психологический аспект. И здесь преимущество будет на нашей стороне. Также организация игры: дисциплинированность, выполнение требований, которые будет предъявлять тренерский штаб. Здесь тоже у нас будет преимущество, а если мы первыми забьем мяч, и соперник чуть-чуть надломится — тогда у нас все козыри будут на руках

Также ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов

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Все комментарии
Т34
Т34
   17 / 907
вчера в 23:43
Ничья будет большим успехом. На большее трудно надеяться. Не доросли наши дзюбы до европейского футбола. Вот Кипр, Сан-Марино, карликовые государства, это еще могут потянуть.
minai
minai
   171 / 907
вчера в 22:14
У нас одно преимущество - в зарплатах футболистов.
mihaluch
mihaluch
   79 / 907
вчера в 21:59
Бельгийцы сильнее и надежды на русский авось очень ничтожные.
oleg3k
oleg3k
   204 / 907
вчера в 21:28
Надо быть ИДИОТОМ что бы испытывать оптимизм перед встречей наших с бельгией.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 907
вчера в 20:32
Посмотрим, поболеем, а там видно будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   180 / 907
вчера в 20:29
Можно надеяться на случай и расхлябанность соперника
Сантус
Сантус
   46 / 907
вчера в 20:19
Главное вовремя сказать:Дзюба, дурак,сюда иди..)
beefs
beefs
   181 / 907
вчера в 20:05
Мечтать не вредно...
Морнэмир
Морнэмир
   839 / 907
вчера в 20:05
Среди мыслящих здраво никто не испытывает оптимизма перед матчем с Бельгией
EAGinLE
EAGinLE
   128 / 907
вчера в 19:58
И второго места достаточно .
Главное на ЕВРО 2020 достойно сыграть .
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   29 / 907
вчера в 19:46
Валерий Кузьмич, Ваши слова "если мы первыми забьем мяч, и соперник чуть-чуть надломится — тогда у нас все козыри будут на руках", слегка удивляют. В каком месте бельгийцы надломятся? В пояснице, что ли? )
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   237 / 907
вчера в 19:45
В ничью 0-0 сыграют.
Морозовский
Морозовский
   7 / 907
вчера в 19:42
Без Азмуна , да, с оптимизмом проблемы!
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