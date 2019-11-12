Непомнящий: «Не испытываю оптимизма перед матчем России с Бельгией»

Российский тренер порассуждал о предстоящем матче сборной России с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020.

Очень важно, чтобы футболисты хорошо проявили себя на этом уровне. Я не испытываю оптимизма, но ставить задачу быть первыми в группе — это правильно со стороны Черчесова. Если смотреть реально, в индивидуальном плане мы уступаем бельгийцам. Но футбол такая игра, что не обязательно побеждает тот, кто сильнее. Вопрос в том, насколько Черчесову удастся подготовить команду к этой встрече.

Мы много чего можем им противопоставить. Очень важен психологический аспект. И здесь преимущество будет на нашей стороне. Также организация игры: дисциплинированность, выполнение требований, которые будет предъявлять тренерский штаб. Здесь тоже у нас будет преимущество, а если мы первыми забьем мяч, и соперник чуть-чуть надломится — тогда у нас все козыри будут на руках