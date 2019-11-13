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Хадсон-Одои: «Стерлинг - приятный и милый парень»

сегодня, 17:23

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о форварде «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахиме Стерлинге, которого исключили из состава национальной команды на предстоящую встречу против сборной Черногории из-за конфликта с защитником «Ливерпуля» и английской национальной команды Джо Гомесом:

Рахим - кумир для меня. Я стараюсь подражать ему, потому что он многое делает для клуба и сборной. Стерлинг способен на удивительные вещи. Я хочу перенять то, что он умеет.

Рахим очень приятный парень, очень позитивный. Я, когда впервые попал в сборную, не ожидал, что он будет таким милым. Стерлинг - хороший человек. Он всегда приветствует футболистов, дает советы. Это заставляет чувствовать себя нужным команде.

Он - лидер в сборной, потому что является хорошим игроком. Стерлинг очень усердно работает, забивает много голов.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
   367 / 890
сегодня в 18:33
Срамота!
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 18:17
Негр негра негром обозвал.
cska plus
cska plus
   8 / 890
сегодня в 18:16
Расизмом пахнет.
Медив
Медив
   80 / 890
сегодня в 17:46
Лол, ну что за перевод. Милый это sweet, хороший - nice. Хадсон сказал, что Стерлинг хороший парень, который хорошо к нему отнесся, когда Хадсон попал в сборную... А этот перевод отдает гомосексуализмом
obana777
obana777
   70 / 890
сегодня в 17:25
Милый малый! Очаровашка противная...
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