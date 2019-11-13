Хадсон-Одои: «Стерлинг - приятный и милый парень»

Полузащитник «Челси» рассказал о форварде «Манчестер Сити» и сборной Англии , которого исключили из состава национальной команды на предстоящую встречу против сборной Черногории из-за конфликта с защитником «Ливерпуля» и английской национальной команды Джо Гомесом:

Рахим - кумир для меня. Я стараюсь подражать ему, потому что он многое делает для клуба и сборной. Стерлинг способен на удивительные вещи. Я хочу перенять то, что он умеет.

Рахим очень приятный парень, очень позитивный. Я, когда впервые попал в сборную, не ожидал, что он будет таким милым. Стерлинг - хороший человек. Он всегда приветствует футболистов, дает советы. Это заставляет чувствовать себя нужным команде.

Он - лидер в сборной, потому что является хорошим игроком. Стерлинг очень усердно работает, забивает много голов.