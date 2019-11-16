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А. Федун: «Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом»

сегодня, 12:25

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о возможных реформах в отечественном футболе.

Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством. Я понятия не имею, что произошло, мне это не особо интересно.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   22 / 855
сегодня в 13:15
О чём новость редакция?
Байкал-38.
Байкал-38.
   69 / 855
сегодня в 13:10
Клоун!
В России полночь
В России полночь
сегодня в 13:06
Федун: Я не занимаюсь футболом. Спартак - хоккейный клуб!))
VIPded
VIPded
   63 / 855
сегодня в 13:04
Федун: Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь судейством...
Big krendel
Big krendel
   34 / 855
сегодня в 13:03
Федуну нужен не Спартак, а земля вокруг Открывашки.
Don trambon
Don trambon
   110 / 855
сегодня в 12:58
один братец мутит с реформами судейскими, а другой строит.. им коттеджи ради 6 места спама.
МКС
МКС
   773 / 855
сегодня в 12:43
А что говорят о теме

Родственники гинера с миллером?
sir_Alex
sir_Alex
   88 / 855
сегодня в 12:42
Семейка Федунов доведёт «Спартак» до печального финала.
sihafazatron
sihafazatron
   25 / 855
сегодня в 12:30
    STVA 1
    STVA 1
       167 / 855
    сегодня в 12:28
    Зачем ему все это!!! Он как в том мультике: Таити , Таити ! Нас и здесь неплохо кормят!!!)))
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