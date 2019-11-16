А. Федун: «Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о возможных реформах в отечественном футболе.
Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством. Я понятия не имею, что произошло, мне это не особо интересно.
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун высказался о возможных реформах в отечественном футболе.
Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом, я занимаюсь строительством. Я понятия не имею, что произошло, мне это не особо интересно.
Родственники гинера с миллером?
Родственники гинера с миллером?