Иванов: «Егорова надо менять, это мое мнение»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров должен быть уволен.

Конечно, назрели изменения. Но я думаю, что изменения должны быть более глобальными, но раз Исполком принял такое решение… Они сами все понимают, там опытные люди сидят. Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.

Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение.