ГлавнаяНовости

Иванов: «Егорова надо менять, это мое мнение»

сегодня, 12:10

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров должен быть уволен.

Конечно, назрели изменения. Но я думаю, что изменения должны быть более глобальными, но раз Исполком принял такое решение… Они сами все понимают, там опытные люди сидят. Мы поддерживаем, что назначили Хачатурянца. Дай бог, чтобы у него все получилось, и команды не страдали от судейского произвола.

Работа Егорова? Я уже неоднократно говорил, что если команда не выполняет задачу и не показывает результат, то меняют главного тренера. У нас сейчас главный тренер в судейском корпусе — это Егоров. Я считаю, его надо менять, это мое мнение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Оренбург»: «Егорова нужно менять»
Сегодня, 13:13 Комментарии0
Колосков поддержал реформы в российском судействе
Сегодня, 13:07 Комментарии1
Мещеряков: «Выводы о судейской реформе делать рано»
Сегодня, 13:02 Комментарии0
А. Федун: «Реформы в судействе? Я не занимаюсь футболом»
Сегодня, 12:25 Комментарии11
Уткин: «Что на „Матч ТВ“ есть такого, чего сейчас нет у меня?»
Сегодня, 12:07 Комментарии7
Уткин - о Черчесове: «Как болельщик я хотел бы другого тренера для сборной»
Сегодня, 12:00 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   43 / 855
сегодня в 13:12
Все это понимают, но он кому то нужен...
time out
time out
   42 / 855
сегодня в 13:09
Он же лучший друг Дюкова, зенитовского ставленника. А кто сейчас рулит? Газпромбанда!
drug01
drug01
   87 / 855
сегодня в 12:30
Надо менять давно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100