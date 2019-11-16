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Мостовой: «Конечно, мы слабее бельгийцев»

сегодня, 11:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что игроки сборных России и Бельгии продемонстрируют открытый футбол в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, поскольку обе команды уже обеспечили себе участие в финальной части турнира.

Конечно, мы слабее бельгийцев, это было видно не только в первой игре, но и в прошлых встречах между сборными. Мы слабее по многим параметрам: по классу, по мастерству, по индивидуальным качествам. Но тут хочу сказать, что обе команды уже вышли в финальную часть, ничто не висит над ними, ничто не давит, не зажимает, ты можешь выйти на этот матч и сыграть в свое удовольствие. Тем более что ажиотаж большой, болельщиков будут полные трибуны.

Выход на Евро раскрепостит игроков, ты можешь не зацикливаться на том, что ошибешься или потеряешь мяч, хотя понятно, что на это обратят внимание. Дисциплина, самоотдача и сила духа - наши главные качества? Пожалуй, соглашусь.

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cska1948
cska1948
   55 / 855
сегодня в 13:00
Сыграть в своё удовольствие нам не позволит то, что "Мы слабее по многим параметрам: по классу, по мастерству, по индивидуальным качествам."
Comentarios
Comentarios
   220 / 855
сегодня в 12:18
Чет нехорошее предчувствие ;)
Caniggia
Caniggia
   81 / 855
сегодня в 12:10
Вряд ли игра будет открытой, а наши раскрепощённые. Усатый индюк, несмотря на выход на Евро, всё равно тупо и упёрто поставит жуткий автобус, зажмёт игроков в свои допотопные антифутбольные схемы в надежде вымучить 0-0 и, может быть, если сильно повезёт, то Дыртуа Тибо опять сыграет в свои ворота.
Сп62
Сп62
   124 / 855
сегодня в 11:55
А по сему, будет ничья.
311
311
   222 / 855
сегодня в 11:48
Мостовой в субботнее утро единственный трезвый!)
mihaluch
mihaluch
   102 / 855
сегодня в 11:47
Посмотрим что скажет Мостовой после игры.
Чист
Чист
   277 / 855
сегодня в 11:40
Одно не понимаю наших писак все понимают что мы по всем параметрам слабее но можем выграть если бы Бельгий это не влияло то конечно -а тут за первое место -очнитесь спуститесь в реалии
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 11:38
Америку открыл.
GooSe25
GooSe25
   653 / 855
сегодня в 11:29
Спасибо кеп. Без Головина и Черышева обыграть бельгийцев с разницей в 2 мяча..?) скорее всего, потом скажем: матч ничего не значил и тд. Но, удачи нашим, авось попрёт..
STVA 1
STVA 1
   167 / 855
сегодня в 11:22
Конечно слабее , но в любом случае , удачи парням!
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