Мостовой: «Конечно, мы слабее бельгийцев»

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что игроки сборных России и Бельгии продемонстрируют открытый футбол в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, поскольку обе команды уже обеспечили себе участие в финальной части турнира.

Конечно, мы слабее бельгийцев, это было видно не только в первой игре, но и в прошлых встречах между сборными. Мы слабее по многим параметрам: по классу, по мастерству, по индивидуальным качествам. Но тут хочу сказать, что обе команды уже вышли в финальную часть, ничто не висит над ними, ничто не давит, не зажимает, ты можешь выйти на этот матч и сыграть в свое удовольствие. Тем более что ажиотаж большой, болельщиков будут полные трибуны.

Выход на Евро раскрепостит игроков, ты можешь не зацикливаться на том, что ошибешься или потеряешь мяч, хотя понятно, что на это обратят внимание. Дисциплина, самоотдача и сила духа - наши главные качества? Пожалуй, соглашусь.