Уткин: «Что на „Матч ТВ“ есть такого, чего сейчас нет у меня?»

Известный журналист Василий Уткин заявил, что не планирует возвращаться на «Матч ТВ».

Мне правда интересно, вам самим не надоел этот бессмысленный вопрос? Что на «Матче» есть такого, чего сейчас нет у меня? И когда на «Матче» появится то, чем я каждый день пользуюсь на Youtube? Просто удивительно.