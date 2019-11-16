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Уткин: «Что на „Матч ТВ“ есть такого, чего сейчас нет у меня?»

сегодня, 12:07

Известный журналист Василий Уткин заявил, что не планирует возвращаться на «Матч ТВ».

Мне правда интересно, вам самим не надоел этот бессмысленный вопрос? Что на «Матче» есть такого, чего сейчас нет у меня? И когда на «Матче» появится то, чем я каждый день пользуюсь на Youtube? Просто удивительно.

Недавно Уткин критически высказался в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
   195 / 855
сегодня в 13:11
Всегда нравилось как комментирует Вася, нет, не потому что он болела Реала, а просто интересно было его слушать его под**бы))
Не понимаю почему идет травля на него?
МКС
МКС
   773 / 855
сегодня в 12:44
Прав

Одно 77 и там и у тебя
sir_Alex
sir_Alex
   88 / 855
сегодня в 12:41
Да ничего! 😂😂😂
sihafazatron
sihafazatron ответил Василий 50
   25 / 855
сегодня в 12:31
Там не бухают во время эфира.
жаль...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 855
сегодня в 12:23
А как же клоунада в передачах Черданцева и ко)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   625 / 855
сегодня в 12:18
Вася, не привлекай к себе внимание.
Василий 50
Василий 50
   291 / 855
сегодня в 12:15
Там не бухают во время эфира.
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