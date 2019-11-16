Чистяков: «Получил вызов в сборную, когда смотрел „Мглу“»

Защитник «Ростова» рассказал о дебютном вызове в сборную России.

Как узнал о вызове? Был дома с девушкой, вместе смотрели фильм. Ужастик какой-то, вроде «Мглу». Пришло сообщение от агента, там — список вызванных в сборную России. Если честно, даже не знал, что в тот день было объявление состава. Совсем не ожидал. Но я обрадовался, конечно.

Праздновал? Не выиграл же что-нибудь, чтобы праздновать! Но для себя — приятно. Созвонился с родными, обсудил, и пошел фильм досматривать.

Что Черчесов говорил при первой встрече? Станислав Саламович вызвал к себе в кабинет, о чем-то конкретном не говорили. Он просто приободрил: «Осваивайся — времени не так много. Если что-то будет нужно, не стесняйся, подходи и тебе помогут».