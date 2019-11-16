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Чистяков: «Получил вызов в сборную, когда смотрел „Мглу“»

сегодня, 11:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал о дебютном вызове в сборную России.

Как узнал о вызове? Был дома с девушкой, вместе смотрели фильм. Ужастик какой-то, вроде «Мглу». Пришло сообщение от агента, там — список вызванных в сборную России. Если честно, даже не знал, что в тот день было объявление состава. Совсем не ожидал. Но я обрадовался, конечно.

Праздновал? Не выиграл же что-нибудь, чтобы праздновать! Но для себя — приятно. Созвонился с родными, обсудил, и пошел фильм досматривать.

Что Черчесов говорил при первой встрече? Станислав Саламович вызвал к себе в кабинет, о чем-то конкретном не говорили. Он просто приободрил: «Осваивайся — времени не так много. Если что-то будет нужно, не стесняйся, подходи и тебе помогут».

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
   183 / 855
сегодня в 13:20
Теперь надо закрепиться в сборной и побороться за место в основе
Морозовский
Морозовский
   7 / 855
сегодня в 12:07
Сегодня будет опять ужастик или комедия с таким болтливым настроем на игру.
wingback
wingback
   287 / 855
сегодня в 11:53
Усатый пёс-хряк - вот где ужастик...
cska plus
cska plus
   8 / 855
сегодня в 11:40
Усач тоже ему напомнил ужастика.
LAISMEN
LAISMEN
   333 / 855
сегодня в 11:39
Досмотрелся УЖАСТИКОВ))))
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