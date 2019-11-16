Дмитрий Черышев – о матче с Бельгией: «Играть можно с любым соперником»

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» высказался о предстоящем матче отборочного раунда Евро-2020 Россия – Бельгия.

Играть можно с любым соперником, всегда важен каждый матч, нельзя делить соперников на сильных и слабых. Но да, мы будем играть с одной из самых сильных команд Европы, и это будет проверкой. К тому же это возможность для каждого из наших футболистов показать себя на самом высоком уровне. Нашим парням сегодня будут противостоять игроки, которые выступают за лучшие клубы Европы.