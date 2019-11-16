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Дмитрий Черышев – о матче с Бельгией: «Играть можно с любым соперником»

сегодня, 18:49
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался о предстоящем матче отборочного раунда Евро-2020 Россия – Бельгия.

Играть можно с любым соперником, всегда важен каждый матч, нельзя делить соперников на сильных и слабых. Но да, мы будем играть с одной из самых сильных команд Европы, и это будет проверкой. К тому же это возможность для каждого из наших футболистов показать себя на самом высоком уровне. Нашим парням сегодня будут противостоять игроки, которые выступают за лучшие клубы Европы.

Отметим, что ранее ожиданиями от матча поделился бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   150 / 849
сегодня в 19:06
Будем посмотреть)))
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 18:54
Будем смотреть.
LAISMEN
LAISMEN
   341 / 849
сегодня в 18:53
Нормально сказал.....А то львы,тигры зоопарк какой то
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