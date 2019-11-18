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Цорн: «Тедеско был моим основным кандидатом на пост главного тренера»

сегодня, 12:27

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых»:

Немцев хорошо приветствуют в России, они ассоциируются у людей с качественной работой и трудом. И здорово, что немцы приезжают в Россию, двигать наш клуб вперед.

Тедеско был моим основным кандидатом на пост тренера. Я хотел нанять такого тренера, у которого не было бы предрассудков и устоявшихся мнений. Я хотел человека с новым взглядом. Наша цель — снова играть в еврокубках. Доменико очень понравился наш проект. Он подходящий человек для нашего развития.

Ранее Цорн заявил, что полностью доверяет Тедеско

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   173 / 840
сегодня в 13:44
это вам не Физрук Симак)))))
djaich
djaich ответил Jeck Denielse
   830 / 840
сегодня в 13:44
У кого то двойки были по истории. в берлинском университете....Если утверждает что "Немцев хорошо приветствуют в России"...)))
Миних, Дибич-Забалканский, Николай фон Эссен, Карл Клаус, Борис Розинг и легионы прочих выдающихся немцев в России. При Кате II чуть ли не все офицерское звено действующей армии состояло сплошь из немцев, а ведь это был золотой век Российской Империи. После распада СССР с территорий бывших республик выехали на историческую родину миллионы германцев, да и осталось здесь их потомков немало.
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 840
сегодня в 13:16
Цорн ждет не дождётся, когда настанет трансферное окно, чтобы поменять всю эскадрилью сбитых летчиков на другую. Да и на зиму юному физруку замочили мокрую тряпку. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   4 / 840
сегодня в 13:11
Смешно.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
   8 / 840
сегодня в 13:11
У кого то двойки были по истории. в берлинском университете....Если утверждает что "Немцев хорошо приветствуют в России"...)))
Abverin
Abverin
   208 / 840
сегодня в 12:58
А какой нормальный тренер пойдет в тарасятник позориться?
Багор
Багор
   181 / 840
сегодня в 12:52
Помогать обувать свиней вместе легче.
Литейный 4
Литейный 4
   14 / 840
сегодня в 12:43
Физрук физрука видит издалека. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   21 / 840
сегодня в 12:41
У кого то двойки были по истории. в берлинском университете....Если утверждает что "Немцев хорошо приветствуют в России"...)))
Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
   508 / 840
сегодня в 12:39
Ну посмотрим,чем закончится ваш проект. Тем не менее удачи немцам
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