Цорн: «Тедеско был моим основным кандидатом на пост главного тренера»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о назначении на пост главного тренера «красно-белых»:

Немцев хорошо приветствуют в России, они ассоциируются у людей с качественной работой и трудом. И здорово, что немцы приезжают в Россию, двигать наш клуб вперед.

Тедеско был моим основным кандидатом на пост тренера. Я хотел нанять такого тренера, у которого не было бы предрассудков и устоявшихся мнений. Я хотел человека с новым взглядом. Наша цель — снова играть в еврокубках. Доменико очень понравился наш проект. Он подходящий человек для нашего развития.