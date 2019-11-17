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Сантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»

вчера, 22:12
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург0 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Мы претенденты на победу на Евро, но нас никогда не считают фаворитами. У португальской команды есть качественная игра. Португалия непобедима, когда действует креативно и качественно, осознавая, что в некоторых моментах требуются и другие качества.

Обыграть Португалию непросто, у команды есть все для того, чтобы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус не изменился.

Когда мы приехали на Евро-2016, все говорили, что мои слова о Португалии как одном из претендентов на чемпионство – сумасшествие.

Однако, лидер португальской сборной Криштиану Роналду не считает свою команду однозначным фаворитом. 

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   16 / 859
вчера в 23:08
Даже букмекеры не считают, потому что неизвестно когда обидется модель, до игры, в процессе или после.
Cremen
Cremen
   315 / 859
вчера в 23:05
Если сам Роналду это не считает, то никто и не будет.
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 859
вчера в 22:20
фартовые симулянты
временное явленьице
kotmyshka
kotmyshka
   225 / 859
вчера в 22:18
темная лошадка
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