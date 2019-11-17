Сантуш: «Сборную Португалии никогда не считают фаворитом»

Главный тренер сборной Португалии порассуждал о перспективах команды в предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

Мы претенденты на победу на Евро, но нас никогда не считают фаворитами. У португальской команды есть качественная игра. Португалия непобедима, когда действует креативно и качественно, осознавая, что в некоторых моментах требуются и другие качества.

Обыграть Португалию непросто, у команды есть все для того, чтобы провести хороший чемпионат Европы. Наш статус не изменился.

Когда мы приехали на Евро-2016, все говорили, что мои слова о Португалии как одном из претендентов на чемпионство – сумасшествие.