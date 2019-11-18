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Рой Кин раскритиковал Хадсона-Одои за игру в матче с Косово

сегодня, 08:26
КосовоЛоготип футбольный клуб Косово0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал вингера «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои за его действия в матче против Косово в отборе на Евро-2020.

Хадсон-Одои еще не воспользовался своим шансом. Он не растягивал оборону соперника и слишком легко проигрывал борьбу за мяч.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   113 / 852
сегодня в 09:12
Когда 0-4 критиковать нечего.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   92 / 852
сегодня в 08:41
Англия вообще плохая команда, выигрывает 4:0 Все играли отвратительно, а тренер так вообще ни одного нормального паса не отдал.
Надо срочно всех выгонять и Кина брать. Да, уж ... хорошо, что он ещё игру сборной России не видел....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   447 / 852
сегодня в 08:32
Кин всегда критикует.
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