Рой Кин раскритиковал Хадсона-Одои за игру в матче с Косово

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал вингера «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои за его действия в матче против Косово в отборе на Евро-2020.
Хадсон-Одои еще не воспользовался своим шансом. Он не растягивал оборону соперника и слишком легко проигрывал борьбу за мяч.
Надо срочно всех выгонять и Кина брать. Да, уж ... хорошо, что он ещё игру сборной России не видел....
Надо срочно всех выгонять и Кина брать. Да, уж ... хорошо, что он ещё игру сборной России не видел....