Казаков: «Игроки сборной России просили Хиддинка остаться»

сегодня, 16:12

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился воспоминаниями о настроениях в национальной команде после поражения от словенцев в ответном стыковом матче отбора на ЧМ -2010 (0:1).

В самолете из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошенность. Потом Сережа Игнашевич собрал ребят, и большой компанией они пошли к Гусу [Хиддинку] и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки – во втором. У нас тоже всё было тихо и без бесед, поэтому эта инициатива ребят стала большой неожиданностью. Пришло очень много игроков. Делегация растянулась гуськом. Хиддинк летел на первом ряду, а все остальные пять рядов были забиты ребятами, когда они пришли.

Отметим, что ранее бывший игрок сборной России сообщил о том, как вел себя Хиддинк после победы национальной команды над голландцами в четвертьфинале Евро-2008.