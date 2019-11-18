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Казаков: «Игроки сборной России просили Хиддинка остаться»

сегодня, 16:12

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился воспоминаниями о настроениях в национальной команде после поражения от словенцев в ответном стыковом матче отбора на ЧМ-2010 (0:1).

В самолете из Марибора поначалу была полнейшая тишина и опустошенность. Потом Сережа Игнашевич собрал ребят, и большой компанией они пошли к Гусу [Хиддинку] и просили его остаться в сборной, так как его контракт летом 2010 года истекал. Мы сидели с тренерским штабом в первом салоне, игроки – во втором. У нас тоже всё было тихо и без бесед, поэтому эта инициатива ребят стала большой неожиданностью. Пришло очень много игроков. Делегация растянулась гуськом. Хиддинк летел на первом ряду, а все остальные пять рядов были забиты ребятами, когда они пришли.

Отметим, что ранее бывший игрок сборной России Роман Павлюченко сообщил о том, как вел себя Хиддинк после победы национальной команды над голландцами в четвертьфинале Евро-2008.

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Caniggia
Caniggia
   40 / 841
сегодня в 17:06
Гус верил в их профессионализм, но после Марибора он понял, что ему не по пути с этими игроками. Тем не менее, он уже уйдя из сборной, после никогда и ни о ком из футболистов не сказал ни единого плохого слова, не стал выносить сор из избы, всё осталось внутри коллектива. Хотя их ночные гулянки, кальян и алкоголь лишили нас ЧМ-2010.
cevin cigan
cevin cigan
   180 / 841
сегодня в 16:47
С начало подставили Гуся(профуков матч),а потом консилиум собрали.
kotmyshka
kotmyshka
   232 / 841
сегодня в 16:46
давно это было
Cremen
Cremen
   193 / 841
сегодня в 16:15
Хиддинга заставляли набрать в сборную свиней, он отказался и сбежал.
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