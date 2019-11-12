Фомин сообщил, есть ли дедовщина в сборной России

Полузащитник «Уфы» , впервые приглашенный в сборную России, рассказал о своей адаптации в национальной команде.

Пока ко всему привыкаю: к команде, партнерам, тренерам. Связи пока не наигрываем, идет восстановление. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды. Всё более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны.

Дедовщина? Пока не наблюдалось. Коллектив и тренеры хорошие. Всё, что нужно, помогут, подскажут. Знаком с ребятами из «Краснодара», а также с теми, кто играл в «молодежке», – Бакаев, Ахметов. Разговора с Черчесовым пока не было, но думаю, что он еще будет.

Потихоньку начинаем готовиться к Бельгии, сегодня начнется теория. Все понимают важность матча с бельгийцами, это игра за первое место в группе. Подходим к ней с серьезным настроем.