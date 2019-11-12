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Фомин сообщил, есть ли дедовщина в сборной России

сегодня, 14:10
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия16.11.2019 в 20:00 Не начался

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, впервые приглашенный в сборную России, рассказал о своей адаптации в национальной команде.

Пока ко всему привыкаю: к команде, партнерам, тренерам. Связи пока не наигрываем, идет восстановление. Конечно, чувствуется уровень и масштаб национальной команды. Всё более ответственно. Требуется только выходить и защищать честь страны.

Дедовщина? Пока не наблюдалось. Коллектив и тренеры хорошие. Всё, что нужно, помогут, подскажут. Знаком с ребятами из «Краснодара», а также с теми, кто играл в «молодежке», – Бакаев, Ахметов. Разговора с Черчесовым пока не было, но думаю, что он еще будет.

Потихоньку начинаем готовиться к Бельгии, сегодня начнется теория. Все понимают важность матча с бельгийцами, это игра за первое место в группе. Подходим к ней с серьезным настроем.

Напомним, ранее Фомин заявил, что удивился вызову в сборную.

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cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 15:23
Хрющек мало таких как губошлёп они любят везде разводить свинство.
BBK33
BBK33
   897 / 928
сегодня в 14:54
Дедовщина? Пока не наблюдалось. Извините, мне пора идти стирать гетры. ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   40 / 928
сегодня в 14:25
Походу там один дед. Друид. Остальные душары.
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