Гендиректор «Сочи»: «У Точилина есть возможность исправить положение»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем главного тренера команды в клубе:

«Сочи» на сегодняшний день готовится к матчу с ЦСКА , у Точилина есть на данный момент возможность исправить и поправить положение в турнирной таблице.

Понятно, что сейчас команде и игрокам есть о чем призадуматься, но будем надеяться на то, что команда начнет не просто играть, а побеждать и покажет свой характер.