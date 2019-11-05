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Гендиректор «Сочи»: «У Точилина есть возможность исправить положение»

05 ноября 2019, 12:54
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о будущем главного тренера команды Александра Точилина в клубе:

«Сочи» на сегодняшний день готовится к матчу с ЦСКА, у Точилина есть на данный момент возможность исправить и поправить положение в турнирной таблице.

Понятно, что сейчас команде и игрокам есть о чем призадуматься, но будем надеяться на то, что команда начнет не просто играть, а побеждать и покажет свой характер.

Ранее сообщалось, что Точилин может быть уволен после матча против ЦСКА

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
05 ноября в 13:55
ЦСКА победить не сложно, в дальнейшем удачи!
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
05 ноября в 13:02
После поражения от Тамбова остался совсем уж малюсенький шансик.
cska plus
cska plus
   18 / 946
05 ноября в 12:58
Предположим исход матча с ЦСКА для сочинцев будет положительным а следующие 3-4 матча проиграют тогда что?
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