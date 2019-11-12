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СМИ: Черчесов пытается уговорить Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020

сегодня, 09:20

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провёл телефонный разговор с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Наставник россиян надеется уговорить голкипера «армейцев» вернуться в национальную команду. Акинфеев пока не принял своего решения.

Ранее российский комментатор также призвал Акинфеева вернуться в сборную.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
   262 / 928
сегодня в 15:16
боится что в итоге самому придется в рамку встать)))))))))))
BenderBender
BenderBender ответил unoejk
   120 / 928
сегодня в 13:35
Добрый день. Из за конюшни.
А "свиные ушки" не повод?
BenderBender
BenderBender ответил Дед за ЦСКА
   120 / 928
сегодня в 13:34
Что делают люди на соккере, которые НЕ болеют ни за какую команду РПЛ ? Ответ - они ТРОЛЛИ.
Ты серьёзно? Считаешь, что кроме РПЛ, в мире больше нет футбола? Скорее, в РПЛ нет футбола. Который раз подряд разочаровываешь меня! Какое-то время даже считал тебя более или менее адекватным. Но...
unoejk
unoejk ответил BenderBender
   119 / 928
сегодня в 13:33
Почему скрыт комментарий? "По моей аве ясно, что я на дух не переношу конюшню. В РПЛ ни за кого не болею, девушка. "
Добрый день. Из за конюшни.
BenderBender
BenderBender
   120 / 928
сегодня в 13:32
Почему скрыт комментарий?
"По моей аве ясно, что я на дух не переношу конюшню. В РПЛ ни за кого не болею, девушка. "
Армейская душа
Армейская душа ответил BenderBender
   78 / 928
сегодня в 13:24
Да вы со свиньями одного поля ягоды. Ахаха
Как-то странно ты взвизгнул
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   117 / 928
сегодня в 13:20
Что делают люди на соккере, которые НЕ болеют ни за какую команду РПЛ ?
Ответ - они ТРОЛЛИ.
Виссарионович
Виссарионович
   29 / 928
сегодня в 12:47
    BenderBender
    BenderBender ответил Дед за ЦСКА
       120 / 928
    сегодня в 12:36
    За кого болеем, юноша? По моей аве ясно, по вашей нет.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Виссарионович
         117 / 928
      сегодня в 12:33
      Давайте вы тоже загляните в википедию))) у меня складывается ощущение что вы читаете через букву
      Упрямство достойное осла. Передо мной книга Ставлю в игнор.
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Дед за ЦСКА
         29 / 928
      сегодня в 12:30
      Давайте вы тоже загляните в википедию))) у меня складывается ощущение что вы читаете через букву
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Виссарионович
         117 / 928
      сегодня в 12:15
      Ты тоже перечитал БрЭма?)))
      Альфред Эммануил Брэм Жизнь животных. 1903г.
      Если книги нет, загляните в википедию.
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Tommy Lee
         29 / 928
      сегодня в 12:11
      Ты тоже перечитал БрЭма?)))
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Дед за ЦСКА
         29 / 928
      сегодня в 12:10
      Плохо стоит у вас на полке, если фамилию человека пишете с ошибкой. Ну не поленитесь хоть, в интернете посмотрите как пишется)
      Ну ладно, вернёмся к баранам. Как Брем делал свой выбор?( напомню, мы про преданность животных).
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил BenderBender
         117 / 928
      сегодня в 12:09
      Нахапался шаблонов. "Ушки торчат". Даже если бы я болел за мясных, вопрос тот же: при чем тут спам? Что вы на них все время стрелки переводите. Детский сад.
      За кого болеем, юноша?
      По моей аве ясно, по вашей нет.
      Tommy Lee
      Tommy Lee ответил Виссарионович
         287 / 928
      сегодня в 12:08
      Вы только не убегайте) Если вы про немецкого зоолога, Альфреда Брема, то это один разговор. БрЭма я действительно не читал))) я даже не знаю кто это. Как вашего БрЭма зовут то?
      Пелем Вудхауз "Сага о свинье"
      Александр Грин "Лужа бородатой свиньи"
      Рональд Даль "Свинья"
      Л. Фейхтвангер "Одиссей и свиньи"
      А. Касарес "Дневник войны со свиньями"
      Хантер С. Томпсон "Поколение свиней"
      Новиков-Прибой "Из-за свиньи"

      Иди читай, потом расскажешь
      BenderBender
      BenderBender ответил Дед за ЦСКА
         120 / 928
      сегодня в 12:04
      Нахапался шаблонов. "Ушки торчат". Даже если бы я болел за мясных, вопрос тот же: при чем тут спам? Что вы на них все время стрелки переводите. Детский сад.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Виссарионович
         117 / 928
      сегодня в 12:04
      Вы только не убегайте) Если вы про немецкого зоолога, Альфреда Брема, то это один разговор. БрЭма я действительно не читал))) я даже не знаю кто это. Как вашего БрЭма зовут то?
      И всё таки зоолог Альфред Брэм ( трёхтомник, Жизнь животных)
      У меня на полке стоит.
      Т34
      Т34 ответил cska plus
         21 / 928
      сегодня в 12:02
      Он же не реброва уговаривает.
      Реброву там делать нечего, так же как и Акинфееву.
      drug01
      drug01
         96 / 928
      сегодня в 12:00
      Игорь держит свое слово!!!
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Дед за ЦСКА
         29 / 928
      сегодня в 11:59
      Вы только не убегайте)
      Если вы про немецкого зоолога, Альфреда Брема, то это один разговор. БрЭма я действительно не читал))) я даже не знаю кто это. Как вашего БрЭма зовут то?
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил BenderBender
         117 / 928
      сегодня в 11:56
      Ты такой же смешной, как и все кони)) При чем тут Спартак?))) Мы о цска говорим!!!
      Свиные ушки торчат по аватарке и суждениям.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Виссарионович
         117 / 928
      сегодня в 11:53
      Ха. Давайте обсудим. Вы знаете сударь как Брем оценивал животных?
      Сударь, с вами обсуждать что либо глупо, вы даже Брэма не читали ( пишете БрЕм)
      BenderBender
      BenderBender ответил Дед за ЦСКА
         120 / 928
      сегодня в 11:52
      Это не фамилия, а погремуха)))
      BenderBender
      BenderBender ответил Дед за ЦСКА
         120 / 928
      сегодня в 11:51
      Ты такой же смешной, как и все кони))
      При чем тут Спартак?)))
      Мы о цска говорим!!!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил BenderBender
         117 / 928
      сегодня в 11:49
      Вы так торопитесь оправдать дырофеева, что забываете запятые ставить. Или не умеете. Двойка. Знания ниже плинтуса. Я смотрю футбол и рыбаку пора заканчивать.
      Двойка по русскому. Учитесь правильно писать фамилии)))))))).
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Дед за ЦСКА
         29 / 928
      сегодня в 11:49
      Ха. Давайте обсудим.
      Вы знаете сударь как Брем оценивал животных?
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил BenderBender
         117 / 928
      сегодня в 11:47
      Это мое личное мнение, основанное на жизненных наблюдениях. Двойки будешь ставить коням своим за Спартак Лудогорец Эспаньол Ростов Ференцварош Динамо Сочи
      Сколько лет СпаМ без побед?
      К тому же РЕКОРДСМЕН ЛЕ по неудачам.)))))
      BenderBender
      BenderBender ответил Дед за ЦСКА
         120 / 928
      сегодня в 11:46
      Вы так торопитесь оправдать дырофеева, что забываете запятые ставить. Или не умеете. Двойка. Знания ниже плинтуса.
      Я смотрю футбол и рыбаку пора заканчивать.
      SHMEL
      SHMEL
         180 / 928
      сегодня в 11:46
      Хотя бесспорно Игорь Акинфеев как был, так и остаётся в России вратарём номер 1 ,не советовал бы ему принимать приглашение вернуться в сборную.
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