СМИ: Черчесов пытается уговорить Акинфеева вернуться в сборную на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провёл телефонный разговор с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Наставник россиян надеется уговорить голкипера «армейцев» вернуться в национальную команду. Акинфеев пока не принял своего решения.
Ранее российский комментатор также призвал Акинфеева вернуться в сборную.
"По моей аве ясно, что я на дух не переношу конюшню. В РПЛ ни за кого не болею, девушка. "
"По моей аве ясно, что я на дух не переношу конюшню. В РПЛ ни за кого не болею, девушка. "
Ответ - они ТРОЛЛИ.
Ответ - они ТРОЛЛИ.
Вот ты и слился. Охарактеризовал ты себя достойно последним своим комментарием.
Позор таким болельщикам. Я не вижу ничего плохого в признании ошибки, я бы даже возможно тебя зауважал. Но у ЦСКА видимо таких нет.
Адиос трус)
Вот ты и слился. Охарактеризовал ты себя достойно последним своим комментарием.
Позор таким болельщикам. Я не вижу ничего плохого в признании ошибки, я бы даже возможно тебя зауважал. Но у ЦСКА видимо таких нет.
Адиос трус)
Если книги нет, загляните в википедию.
Если книги нет, загляните в википедию.
Ну ладно, вернёмся к баранам. Как Брем делал свой выбор?( напомню, мы про преданность животных).
Ну ладно, вернёмся к баранам. Как Брем делал свой выбор?( напомню, мы про преданность животных).
По моей аве ясно, по вашей нет.
По моей аве ясно, по вашей нет.
Александр Грин "Лужа бородатой свиньи"
Рональд Даль "Свинья"
Л. Фейхтвангер "Одиссей и свиньи"
А. Касарес "Дневник войны со свиньями"
Хантер С. Томпсон "Поколение свиней"
Новиков-Прибой "Из-за свиньи"
Иди читай, потом расскажешь
Александр Грин "Лужа бородатой свиньи"
Рональд Даль "Свинья"
Л. Фейхтвангер "Одиссей и свиньи"
А. Касарес "Дневник войны со свиньями"
Хантер С. Томпсон "Поколение свиней"
Новиков-Прибой "Из-за свиньи"
Иди читай, потом расскажешь
У меня на полке стоит.
У меня на полке стоит.
Если вы про немецкого зоолога, Альфреда Брема, то это один разговор. БрЭма я действительно не читал))) я даже не знаю кто это. Как вашего БрЭма зовут то?
Если вы про немецкого зоолога, Альфреда Брема, то это один разговор. БрЭма я действительно не читал))) я даже не знаю кто это. Как вашего БрЭма зовут то?
При чем тут Спартак?)))
Мы о цска говорим!!!
При чем тут Спартак?)))
Мы о цска говорим!!!
Вы знаете сударь как Брем оценивал животных?
Вы знаете сударь как Брем оценивал животных?
К тому же РЕКОРДСМЕН ЛЕ по неудачам.)))))
К тому же РЕКОРДСМЕН ЛЕ по неудачам.)))))
Я смотрю футбол и рыбаку пора заканчивать.
Я смотрю футбол и рыбаку пора заканчивать.