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Хавбек ЦСКА Тикнизян: «Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны»

сегодня, 17:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону)СКАМатч завершен

20-летний полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал победу в товарищеском матче с ростовским СКА. Наир отметился голом в этой встрече.

Не скажу, что матч дался просто или непросто – мы получили удовольствие, это самое основное. И игровую практику, естественно. Сегодня все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей. Результат закономерен.

Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть. Но для этого надо много работать и заслужить игровое время. Поэтому я делаю всё от меня зависящее. Дай бог, чтобы получилось ещё выйти до конца года.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 841
сегодня в 18:24
Хорошо сегодня сыграл Наир ! Однако ещё до основы не дорос. Самоотдача зорошая, а техника пока слаба, есть над чем работать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 841
сегодня в 18:07
Витя своих разгоняет или по арендам рассовывает, а с Уфы таких же молодых и зеленых тащит! Медом ему там что ли намазано???
Подозрительно это???
Удивляет, что Гинер на это ведется???
cska plus
cska plus
   4 / 841
сегодня в 17:58
Доказывай и обязательно выйдешь.
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