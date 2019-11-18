Хавбек ЦСКА Тикнизян: «Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны»

20-летний полузащитник ЦСКА прокомментировал победу в товарищеском матче с ростовским СКА . Наир отметился голом в этой встрече.

Не скажу, что матч дался просто или непросто – мы получили удовольствие, это самое основное. И игровую практику, естественно. Сегодня все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей. Результат закономерен.

Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть. Но для этого надо много работать и заслужить игровое время. Поэтому я делаю всё от меня зависящее. Дай бог, чтобы получилось ещё выйти до конца года.