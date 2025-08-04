Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстранён от футбола из-за положительного доппинг-теста.
Как сообщается, после отстранения украинец стал персональным тренером для некоторых игроков «синих». Ромео Лавия, Марк Кукурелья и новичок команды Джейми Байно-Гиттенс занимаются физическими упражнениями под руководством Мудрика почти ежедневно.
Отмечается, что ещё один новичок лондонского клуба Эстевао собирается присоединиться к тренировкам под руководством украинца.
125 млн. евро, знают, что их детей тренирует бывший наркоман. Хотя, бывших наркоманов не бывает!
125 млн. евро, знают, что их детей тренирует бывший наркоман. Хотя, бывших наркоманов не бывает!