Мудрик стал персональным тренером для игроков «Челси» после отстранения

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вчера, 17:29

Полузащитник «Челси» продолжает быть отстранён от футбола из-за положительного доппинг-теста.

Как сообщается, после отстранения украинец стал персональным тренером для некоторых игроков «синих». , и новичок команды занимаются физическими упражнениями под руководством Мудрика почти ежедневно.

Отмечается, что ещё один новичок лондонского клуба собирается присоединиться к тренировкам под руководством украинца.