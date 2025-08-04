Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Мудрик стал персональным тренером для игроков «Челси» после отстранения

вчера, 17:29

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик продолжает быть отстранён от футбола из-за положительного доппинг-теста.

Как сообщается, после отстранения украинец стал персональным тренером для некоторых игроков «синих». Ромео Лавия, Марк Кукурелья и новичок команды Джейми Байно-Гиттенс занимаются физическими упражнениями под руководством Мудрика почти ежедневно.

Отмечается, что ещё один новичок лондонского клуба Эстевао собирается присоединиться к тренировкам под руководством украинца.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хау — о ситуации с Исаком: «Он должен заслужить право тренироваться с нами»
Вчера, 12:19
Луис Энрике рискует пропустить матч 3-го тура РПЛ против ЦСКА
01 августа
Исак тренируется по индивидуальной программе с «Реалом Сосьедад»
31 июля
Томас Мюллер провёл тренировку на базе «Баварии»
30 июля
Игроки МЮ в США опробовали охлаждающие куртки для борьбы с жарой
26 июля
Официально«Эвертон» пригласил болельщиков на эксклюзивную открытую тренировку в США
24 июля
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:17
конечно, в курсе: допинг с утра, а наркотики перед сном, смотри не перепутай, говорят детям...
Baggio R.
Baggio R. ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 22:13
"Родители этих смугленьких футболистов" наверняка в курсе, в чем отличие допинга и наркотиков.
Vilar
Vilar
вчера в 18:59
А родители этих смугленьких футболистов, которые на transfermarkt тянут на
125 млн. евро, знают, что их детей тренирует бывший наркоман. Хотя, бывших наркоманов не бывает!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:23
Да, хорошего человека должно быть много.)))
96yfzrxb2pe4
96yfzrxb2pe4
вчера в 18:15
Хорошо парень пристроился
Futurista
Futurista
вчера в 18:10
Положительный человек...с положительным доппинг тестом)...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:51
А у него что, приостановлено действие контракта? Как-то эта тема прошла мимо меня, о допинге даже не слышал. Когда собираются решение выносить?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:46
Он их натренирует....все на допинг пробу потом здавать будут...)))
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:45
Пошёл на повышение!!!!!!! Красавец, Миха!!!!!!! Тренирует, самого волосатого- чемпиона Европы!!!!!!! Давай, Мишаничка- жги, докажи, всем этим п.......м, что- лучший из лучших!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:38
Красава Миша без дела не сидит 👍 хороший опыт будет для него, потом может тренером станет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 