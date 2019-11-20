ГлавнаяНовости

Березовский: «Точилин проделал большую работу в „Сочи“»

20 ноября 2019, 21:20

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский поблагодарил Александра Точилина, который сегодня покинул пост главного тренера команды.

К сожалению, все подталкивало к переменам в нашей команде. Прежде всего, психологического характера и встряски команды, поэтому руководством было принято такое решение. После поражения от ЦСКА каждый день говорили, что у «Сочи» скоро будет новый тренер. Даже озвучивались кандидаты на пост главного тренера, но это решение было принято вчера вечером.

Что не получилось у Точилина? В последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало и наверное, определенные изменения требовались. Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное — продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу.

Успел ли он попрощаться с клубом? Да, сегодня Александр Точилин после офиса приехал на тренировку и попрощался с командой, он пообщался с ребятами и поблагодарил всех за совместную работу. Сейчас остался короткий отрезок до перерыва, где мы проведем финальные три матча. Для меня лично эти два с половиной недели будут очень важными. Я буду делать все, чтобы принести пользу команде. Время покажет, но я надеюсь, что мы все вместе справимся и приложим все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, команде некуда отступать.

Хочу выразить благодарность за общую работу с Александром Точилиным, я могу только теплые слова о нем сказать. Прежде всего, он хороший человек, который c радостью принял меня в тренерском штабе. На данный момент случилось так, как случилось. Я думаю, что он сам с понимаем относится к ситуации, он поступил благородно и честно, даже, можно сказать, пожертвовал своим местом. Александр Точилин уже многим доказал, что это зрелый и грамотный специалист, я могу только поблагодарить его за работу в «Сочи» и пожелать ему успехов

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шипшев: «Допускали ошибки в простых ситуациях»
Вчера, 23:14 Комментарии3
Крыховяк: «Во втором тайме играли плохо»
Вчера, 22:55 Комментарии1
Сёмин: «Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам»
Вчера, 22:39 Комментарии4
Агент Маньяков: «Стоимость Миранчука для Европы – не больше € 10 млн»
Вчера, 19:37 Комментарии27
Агент Зинченко: «Алексей Миранчук стоит от 20 до 30 миллионов евро»
Вчера, 18:56 Комментарии21
Президент «Урала» положительно оценил встречу с Дюковым
Вчера, 17:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
   69 / 831
21 ноября в 11:00
Такую большую, что аж "поднялся" до 20 места в турнирной таблице РПЛ. ))
Багор
Багор
   61 / 831
21 ноября в 09:01
Морозовский
Сегодня 00:39, редактировал Сегодня 00:40
Я чуть не заплакал, прочитав эту прощальную оду Точилину, но потом вовремя спохватился и вспомнил, что филиалам, поставщикам очков, не должно быть места в чемпионате России и взял себя в руки.

Правильно сказал, ростовский филиал давно пора в пердив.
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
21 ноября в 04:38
Деньги у Сочи есть, а результата нет.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 00:39
Я чуть не заплакал, прочитав эту прощальную оду Точилину, но потом вовремя спохватился и вспомнил, что филиалам, поставщикам очков, не должно быть места в чемпионате России и взял себя в руки.
Т34
Т34
   13 / 831
20 ноября в 21:50
Теперь Сочи на багаже Точилина будет всех рвать до конца сезона
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100