Березовский: «Точилин проделал большую работу в „Сочи“»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» поблагодарил , который сегодня покинул пост главного тренера команды.

К сожалению, все подталкивало к переменам в нашей команде. Прежде всего, психологического характера и встряски команды, поэтому руководством было принято такое решение. После поражения от ЦСКА каждый день говорили, что у «Сочи» скоро будет новый тренер. Даже озвучивались кандидаты на пост главного тренера, но это решение было принято вчера вечером.

Что не получилось у Точилина? В последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением негативно сказывалась на общекомандном состоянии. Это все нагнетало и наверное, определенные изменения требовались. Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное — продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу.

Успел ли он попрощаться с клубом? Да, сегодня Александр Точилин после офиса приехал на тренировку и попрощался с командой, он пообщался с ребятами и поблагодарил всех за совместную работу. Сейчас остался короткий отрезок до перерыва, где мы проведем финальные три матча. Для меня лично эти два с половиной недели будут очень важными. Я буду делать все, чтобы принести пользу команде. Время покажет, но я надеюсь, что мы все вместе справимся и приложим все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации, команде некуда отступать.

Хочу выразить благодарность за общую работу с Александром Точилиным, я могу только теплые слова о нем сказать. Прежде всего, он хороший человек, который c радостью принял меня в тренерском штабе. На данный момент случилось так, как случилось. Я думаю, что он сам с понимаем относится к ситуации, он поступил благородно и честно, даже, можно сказать, пожертвовал своим местом. Александр Точилин уже многим доказал, что это зрелый и грамотный специалист, я могу только поблагодарить его за работу в «Сочи» и пожелать ему успехов