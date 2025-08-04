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«Штутгарт» ведёт переговоры с «Арсеналом» о переходе Фабиу Виейры

вчера, 19:25

«Штутгарт» ведет переговоры с «Арсеналом» о трансфере полузащитника Фабиу Виейры.

«Канониры» запросят за игрока значительную сумму, учитывая, что его приобрели у «Порту» в 2022 году за 35+5 млн евро.

Виейра в прошлом сезоне выступал за «Порту» на правах аренды, приняв участие в 26 матчах чемпионата Португалии и отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:42
На самом деле Фабио нормальный игрок и какимне кажется, он отлично проявил бы себя в Вулверхэмптоне ( там много потругальцев и португало говорящих игроков) либо практически во всех клубах ЛаЛиги (не считая Барсу и Реал).
Штутгарт тоже интересный вариант, Хённес ставит атакующий футбол и игрокам по типу Фабио будет комфортно, но вот сама Бундеслига скорее всего не подходит игроку
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