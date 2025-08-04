«Штутгарт» ведёт переговоры с «Арсеналом» о переходе Фабиу Виейры

«Штутгарт» ведет переговоры с «Арсеналом» о трансфере полузащитника Фабиу Виейры.
«Канониры» запросят за игрока значительную сумму, учитывая, что его приобрели у «Порту» в 2022 году за 35+5 млн евро.
Виейра в прошлом сезоне выступал за «Порту» на правах аренды, приняв участие в 26 матчах чемпионата Португалии и отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.
Штутгарт тоже интересный вариант, Хённес ставит атакующий футбол и игрокам по типу Фабио будет комфортно, но вот сама Бундеслига скорее всего не подходит игроку
Штутгарт тоже интересный вариант, Хённес ставит атакующий футбол и игрокам по типу Фабио будет комфортно, но вот сама Бундеслига скорее всего не подходит игроку