Гамула: «Уверен, что стыдно за сборную России на Евро-20 не будет»

Селекционер «Ростова» оценил перспективы сборной России на Евро-2020. Напомним, что уже известны два соперника команды на групповом раунде. Ими стали сборные Дании и Бельгии.

В прошлый раз некоторые болельщики совсем ничего не ждали от сборной, я говорю про чемпионат мира, а команда взяла и выстрелила. То же самое сейчас. Некоторые скептики как будто желают, чтобы сборная выступила не очень удачно, кто-то наоборот думает, что сборная России сыграет хорошо. Я хочу, чтобы команда как можно дальше прошла, одержала как можно большее количество побед. Уверен, что стыдно за сборную России не будет.