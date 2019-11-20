Гамула: «Уверен, что стыдно за сборную России на Евро-20 не будет»

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула оценил перспективы сборной России на Евро-2020. Напомним, что уже известны два соперника команды на групповом раунде. Ими стали сборные Дании и Бельгии.
В прошлый раз некоторые болельщики совсем ничего не ждали от сборной, я говорю про чемпионат мира, а команда взяла и выстрелила. То же самое сейчас. Некоторые скептики как будто желают, чтобы сборная выступила не очень удачно, кто-то наоборот думает, что сборная России сыграет хорошо. Я хочу, чтобы команда как можно дальше прошла, одержала как можно большее количество побед. Уверен, что стыдно за сборную России не будет.
получится, идёт вперёд, если опять же не запутается в ногах с мячом. Ставку надо делать, ну это по мне, простому болелу) на полузащиту. Подтягивать быстрых Шапи с Краснодара, Бакаева+Головин,Черышев. Отличный квартет, для контратаки от обороны. Есть быстрые футболисты в сборной. Топам уступаем в классе, значит надо идти своим путем, не изобретая велосипед.
получится, идёт вперёд, если опять же не запутается в ногах с мячом. Ставку надо делать, ну это по мне, простому болелу) на полузащиту. Подтягивать быстрых Шапи с Краснодара, Бакаева+Головин,Черышев. Отличный квартет, для контратаки от обороны. Есть быстрые футболисты в сборной. Топам уступаем в классе, значит надо идти своим путем, не изобретая велосипед.