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Гамула: «Уверен, что стыдно за сборную России на Евро-20 не будет»

20 ноября 2019, 21:08

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула оценил перспективы сборной России на Евро-2020. Напомним, что уже известны два соперника команды на групповом раунде. Ими стали сборные Дании и Бельгии.

В прошлый раз некоторые болельщики совсем ничего не ждали от сборной, я говорю про чемпионат мира, а команда взяла и выстрелила. То же самое сейчас. Некоторые скептики как будто желают, чтобы сборная выступила не очень удачно, кто-то наоборот думает, что сборная России сыграет хорошо. Я хочу, чтобы команда как можно дальше прошла, одержала как можно большее количество побед. Уверен, что стыдно за сборную России не будет. 

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Петрович93
Петрович93
   447 / 831
21 ноября в 17:49
Нашем футболистам после группового этапа уже купили билеты назад. Ну доживём и посмотрим как всегда на позор. Игры нет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Ruslan Volkov
   29 / 831
21 ноября в 12:10
Тут скорее всего думать тренерскому штабу. Ионов намного быстрее, технически подкован, чем Дзюба, у которого финтов, обводки нет,кроме дриблинга. Пробрасывать мяч, потом за счёт физики, если
получится, идёт вперёд, если опять же не запутается в ногах с мячом. Ставку надо делать, ну это по мне, простому болелу) на полузащиту. Подтягивать быстрых Шапи с Краснодара, Бакаева+Головин,Черышев. Отличный квартет, для контратаки от обороны. Есть быстрые футболисты в сборной. Топам уступаем в классе, значит надо идти своим путем, не изобретая велосипед.
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 12:03
Выход из группы стал бы огромным успехом.
Gallardo27
Gallardo27
   724 / 831
21 ноября в 11:30
Ну со 2-го места до четвертьфинала было бы неплохо..
Т34
Т34
   13 / 831
21 ноября в 10:59
У нас все получается наоборот: когда не ждем - выстреливает сборная, а когда слишком все уверены - после игр стыдно смотреть друг другу в глаза.
galem72
galem72
   69 / 831
21 ноября в 10:58
Как он может быть уверен, если сборка ещё ни одной игры в группе не провела?
Мало того, сама группа ещё до конца не сформирована. Хотя ангажированным крикунам в микрофон абсолютно всё равно. Они, как под копирку, поют свои лести. А главное, любой возможный провал на будущем ЧЕ будет завуалирован "лучшестью", т.к. Питер примет гостей, или оправдан со всех трибун, как это было на ЧМ18, когда унылую и посредственную игру сборки зачем-то одарили медальками ЗМС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
21 ноября в 10:00
Даже если и будет, мы народ привычный...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Сергеевич вернулся1
   212 / 831
21 ноября в 09:54
А кто у нас из напов есть толковых? Соболев,Ионов, Дзюба и все если не ошибаюсь
Шуnя771
Шуnя771 ответил NGYRZ
   88 / 831
21 ноября в 09:24
кто такой Гамула?
Интересная личность... Воспитанник Ворошиловградского спортинтерната... Играл за "Зарю" этого же города, ростовские команды... Андреев Сергей, Заваров Александр, Гамула Игорь.... Это те ребята за игру которых никогда не было стыдно...
Брулин
Брулин
   84 / 831
21 ноября в 09:13
Вернись и доминируй! Как с Уругваем бггг
Ravshan878
Ravshan878 ответил Али Самаркандский
   73 / 831
21 ноября в 09:06
Молодец сосед. Так держать.
OLESOCC
OLESOCC
   302 / 831
21 ноября в 08:26
Габул- вратарь дырка, Гамул рот дырка!.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   242 / 831
21 ноября в 08:12
стыдно не будет, но и гордиться тоже не будем ))
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:26
Вышли на Евро уже не стыдно а там как карты лягут.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   381 / 831
21 ноября в 07:14
Удачи нашим!!!
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
21 ноября в 06:46
За матчи с Бельгией должно быть стыдно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   29 / 831
21 ноября в 06:35
ЧЕ сильней ЧМ, потому-что там нет проходных команд. Жеребьевка, с божьей помощью, дала Аравию с Салахом и Ко. Чё там было в Грозном, где базировался Египет, перед матчем с Россией, за семью печатями. Только вот лидер сб. Египта был не в восторге помнится . Про Саудовскую Аравию было много разговоров, на поверке оказалось-пшик. Да удача была на стороне России. Испанию и матч с Хорватами можно занести в актив сборной.
Нынче ситуация другая. Другая и сборная по составу. Равнодушия не видно, что тоже +для России, но вот мастерства с Дзюбой впереди...Соперники нацгероя изучили досконально. Матчи с Лейпцигом, с Бельгией, с Сан-Марино, это показывают.
Габула, Игнатьев, Колосков, Газзаев..оптимизма через край. Может они, что-то знают??)) Какую-то военную тайну?) Мальчиши-кибальчиши!)
Санчо Панса
Санчо Панса
   120 / 831
21 ноября в 05:57
Дай то Бог, как говорится! Поживем и увидим, что будет на самом деле.
NGYRZ
NGYRZ
   26 / 831
21 ноября в 05:44
кто такой Гамула?
pele1981
pele1981
   749 / 831
21 ноября в 05:24
Еще как будет!
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
21 ноября в 05:07
Ну раз сам Гамула сказал, значит так тому и быть!
амурец
амурец
   199 / 831
21 ноября в 04:54
поживём увидим
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Болот Сарбанов
   50 / 831
21 ноября в 04:50
Странные рассуждения. Конечно все мы болеем за сборную своей страны. Но не может такого быть, чтобы не было хорошей игры и имея слабых исполнителей, взять и нагнуть классные команды. Не надо обольщаться, на своём ЧМ мы имели Египет и С.Аравию. И гордиться случайной ничьей с разобранной Испанией смешно. На отборе ЧЕ - Сан-Марино, Казахстан, Кипр и полудохлых шотландцев. А сейчас с Бельгией, Данией и возможно Финляндией, даже одно очко вряд-ли принесёт много радости. Мечтать конечно не вредно, но к сожалению, игра сборной с достойными соперниками, не дает повода для оптимизма.
Ну тут ты не прав!!!!!!Та же Греция к приеру была далеко не классной командой,однако Евро выиграла!!!!!!!!!

По поводу разобранной Испании!!!!!!Так Португалия последнее Евро выиграла,играя в 3-х этажный автобус и побеждая такой игрой команды в разы ее сильнее!!!!!!!Португалия-это средняя команда,наши такого же уровня примерно!!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   171 / 831
21 ноября в 04:37
Странные рассуждения. Конечно все мы болеем за сборную своей страны. Но не может такого быть, чтобы не было хорошей игры и имея слабых исполнителей, взять и нагнуть классные команды. Не надо обольщаться, на своём ЧМ мы имели Египет и С.Аравию. И гордиться случайной ничьей с разобранной Испанией смешно. На отборе ЧЕ - Сан-Марино, Казахстан, Кипр и полудохлых шотландцев. А сейчас с Бельгией, Данией и возможно Финляндией, даже одно очко вряд-ли принесёт много радости. Мечтать конечно не вредно, но к сожалению, игра сборной с достойными соперниками, не дает повода для оптимизма.
valt134
valt134
   121 / 831
21 ноября в 04:33
Ну сколько можно Хрень нести? Это двже и комментировать не хочется.Ну бред сивой кобылы, право слово.
ОПС
ОПС
   530 / 831
21 ноября в 04:15
Поживем, увидим
зигзаг
зигзаг
   94 / 831
21 ноября в 01:22
Намекает на снова проплаченные матчи? А смысл тогда вообще играть ))
Caniggia
Caniggia
   47 / 831
21 ноября в 01:10
Конечно, стыдно не будет! Как не было стыдно и в 2016-м. Было просто ржачно. Над нами ржала вся Европа.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   383 / 831
21 ноября в 01:08
Я и сейчас от сборной ни чего не жду.Скорее Узбекистан станет ЧМ чем Россия хорошо проведёт Евро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 831
21 ноября в 00:59
Посмотрим, недолго ждать осталось...
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