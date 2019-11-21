Президент «Васку Да Гама»: «У ЦСКА есть время выкупить Сантоса до декабря»

21 ноября 2019, 13:33

Президент бразильского «Васку Да Гама» Александр Кампелло заявил, что если ЦСКА не выкупит права на бразильского полузащитника в декабре, то футболист вернется в расположение «Васку».

Все это время Лукас был не востребован. У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят, либо он вернется к нам.