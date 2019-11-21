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Президент «Васку Да Гама»: «У ЦСКА есть время выкупить Сантоса до декабря»

21 ноября 2019, 13:33

Президент бразильского «Васку Да Гама» Александр Кампелло заявил, что если ЦСКА не выкупит права на бразильского полузащитника Лукаса Сантоса в декабре, то футболист вернется в расположение «Васку».

Все это время Лукас был не востребован. У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят, либо он вернется к нам.

Ранее главный тренер красно-синих Виктор Ганчаренко заявил, что московский клуб попробует продлить аренду 20-летнего Сантоса. ЦСКА может выкупить бразильца за 4.8 млн евро, получив 62% прав на игрока.

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Все комментарии
форева
форева
   207 / 831
вчера в 00:32
Всё нормально, его специально маринуют на лавке до января что бы сбить цену, потом купим его, тут он развернётся по весне!))) С ним уже договорились.)
isamsn
isamsn
   500 / 831
21 ноября в 23:42
Сложно ответить на вопрос нужен или не нужен он клубу. В игре его практически не было. Тренеровочный процесс и товарищеские игры. Здесь всё решать тренеру...
SHMEL
SHMEL
   114 / 831
21 ноября в 23:00
Насколько я знаю,бразильцы уже согласны на 2,5 ляма.Нужно выкупать,парень способный,только ему нужно игровое время,сидя на лавке себя не проявишь.
cska1948
cska1948
   169 / 831
21 ноября в 21:27
Значит Сантос вернётся в Бразилию. 4,8 миллиона за него платить не будут.
Absinthe3
Absinthe3 ответил oFANATo
   158 / 831
21 ноября в 18:34
Печально, что нет гегемонии у твоего Ростова. Слухи ходят разгонят вас скоро.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Санчо Панса
       30 / 831
    21 ноября в 18:17
    Надеюсь, что армейцы его выкупят! У этого парня есть потенциал и талант. Его нужно оставить в ЦСКА!
    К сожалению потенциал и талант в футбол не играют. Он психологически не готов играть в серьезный футбол. На поле выгляджит испуганным. Сколько уже было таких молодых и талантливых. Алибек Алиев, Стремберг пришли в 19 лет, но ничего не показали за 2 года. Сейчас уже год сидит на лавке юный талант из Мали Ндиайе и перспектив его не видно.
    oFANATo
    oFANATo ответил Гавриленко
       109 / 831
    21 ноября в 18:01
    Кричите громче вас плохо слышно с 6-го места. Бугага
    oFANATo
    oFANATo ответил Absinthe3
       109 / 831
    21 ноября в 17:59
    Печально, что нет гегемонии у твоего Ростова. Слухи ходят разгонят вас скоро.
    oFANATo
    oFANATo
       109 / 831
    21 ноября в 17:58
    Или аренда или забирайте обратно.
    Cremen
    Cremen
       59 / 831
    21 ноября в 17:55
    Впаривают неликвид.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       253 / 831
    21 ноября в 17:46
    Можно значит с ним попрощаться. Условия совсем не выгодные.
    RIR68
    RIR68
       443 / 831
    21 ноября в 17:37
    а он нужен? за эти деньги мы ещё пол Уфы купим)))
    fanatcska94
    fanatcska94
       737 / 831
    21 ноября в 17:13
    5 миллионов за игрока, который и не играл у них за основу, причем треть прав они оставляют себе.
    Когда кто-то хочет накрутить Гинера)
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       120 / 831
    21 ноября в 16:41
    Надеюсь, что армейцы его выкупят! У этого парня есть потенциал и талант. Его нужно оставить в ЦСКА!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       86 / 831
    21 ноября в 16:32
    А зачем он нужен ЦСКА?
    Суеверный
    Суеверный
       402 / 831
    21 ноября в 16:03
    Диктат - неверный тон в общении с ЦСКА. Или по нашему или никак. Хорошенькое дело. Компромисс есть путь нормального поиска решения.
    mangoх12
    mangoх12
       54 / 831
    21 ноября в 14:50
    сейчас такая ситауция в клубе, что ничего не ясно с составом,пока картофельный самозванец не свалит так и будут непонятки.
    sir_Alex
    sir_Alex
       23 / 831
    21 ноября в 14:45
    Время есть, но денег нет! 😁
    Миша Вилков
    Миша Вилков ответил Питер Ман
       21 / 831
    21 ноября в 14:34
    Зачем этого гнома бесполезного взяли, разве что по личной просьбе физрука, чтобы ему более комфортно было. По скорее бы Игнашевич возглавил друзей, он бы расчистил команду
    Вилков с Мешковым вам друзья.
    LOpp
    LOpp
       19 / 831
    21 ноября в 14:25
    цска может выкупить бразильца за 4.8 млн евро, получив 62% прав на игрока.


    у латиносов как всегда, 1 футболист - 15 агентов..
    российским клубам лучше обратить внимание на балканский рынок, чешский, французы ничего так в футбол играют))
    КЭТиК
    КЭТиК
       106 / 831
    21 ноября в 14:20
    4,8 млн. просто очень дорого за неосновного игрока.
    makkie
    makkie
       24 / 831
    21 ноября в 14:08
    Вот же кони, взяли уголька и маринуют его на лавке. И хотят продлить аренду до лета... чтобы снова мариновать Лукаса.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    21 ноября в 14:06
    Ультиматум.
    drug01
    drug01
       96 / 831
    21 ноября в 14:01
    Надо подумать хорошо!
    Питер Ман
    Питер Ман
       60 / 831
    21 ноября в 13:50
    Зачем этого гнома бесполезного взяли, разве что по личной просьбе физрука, чтобы ему более комфортно было. По скорее бы Игнашевич возглавил друзей, он бы расчистил команду
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       173 / 831
    21 ноября в 13:50
    За 4.8 млн евро его покупать никто не будет. Нужно быть сумасшедшим. Изначально не верил в этот трансфер.
    kotmyshka
    kotmyshka
       218 / 831
    21 ноября в 13:48
    счетчик включен
    Absinthe3
    Absinthe3
       158 / 831
    21 ноября в 13:47
    Вспоминая шикарный удар Сантоса вдоль ворот в матче с Сельмашем, я двумя руками за то, чтобы кони его выкупили. Правда, у Гинера сейчас другая проблема: серьезную конкуренцию по покупке судей составляет Зенит. Нет уже прежней гегемонии в этой сфере у Цска)
    Бубнин
    Бубнин ответил Миша Вилков
       71 / 831
    21 ноября в 13:44
    У зенита еще есть время, чтобы вытащить Вилкова из ФНЛ к матчу с тарасовкой.
    Михаил, с Алексеем Борисовичем постараемся решить этот вопрос..
    Чемодан как обычно, в комнате ВАР под столом. Если Дзюба опять украдет - в раздевалке "Зенита" у ребят спросите.
    Гавриленко
    Гавриленко
       4 / 831
    21 ноября в 13:38
    гинеру платить нечем)))))))) ФИНАЛЬНАЯ АГОНИЯ))))) БУГАГА))))))
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