Президент «Васку Да Гама»: «У ЦСКА есть время выкупить Сантоса до декабря»

Президент бразильского «Васку Да Гама» Александр Кампелло заявил, что если ЦСКА не выкупит права на бразильского полузащитника Лукаса Сантоса в декабре, то футболист вернется в расположение «Васку».
Все это время Лукас был не востребован. У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят, либо он вернется к нам.
Ранее главный тренер красно-синих Виктор Ганчаренко заявил, что московский клуб попробует продлить аренду 20-летнего Сантоса. ЦСКА может выкупить бразильца за 4.8 млн евро, получив 62% прав на игрока.
Когда кто-то хочет накрутить Гинера)
Когда кто-то хочет накрутить Гинера)
у латиносов как всегда, 1 футболист - 15 агентов..
российским клубам лучше обратить внимание на балканский рынок, чешский, французы ничего так в футбол играют))
у латиносов как всегда, 1 футболист - 15 агентов..
российским клубам лучше обратить внимание на балканский рынок, чешский, французы ничего так в футбол играют))
Чемодан как обычно, в комнате ВАР под столом. Если Дзюба опять украдет - в раздевалке "Зенита" у ребят спросите.
Чемодан как обычно, в комнате ВАР под столом. Если Дзюба опять украдет - в раздевалке "Зенита" у ребят спросите.