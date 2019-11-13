Сага о 12 млн евро, Педро Роше и «Спартаке» скоро может закончиться. А может перейти в новую главу

вчера, 15:46

В декабре Роша должен вернуться в Москву из аренды. «Соккер.ру» рассказывает о вариантах дальнейшего развития событий.

Как Педро Роша оказался в «Спартаке»

Летом 2017-го свежеиспеченный чемпион России московский «Спартак» готовился к защите титула и искал усиление состава перед возвращением в главный клубный турнир Европы - Лигу чемпионов. Сначала была годичная аренда несостоявшегося «аристократа» - хорват до сих пор принадлежит «Челси», а будущим летом стукнет 6 лет с тех пор, как он уехал в свою первую аренду. Затем «красно-белые» оформили переход свободного агента серба , для которого московский этап карьеры стал «лебединой песней» - после «Спартака» он так и не смог больше трудоустроиться. Помимо этого, случилась покупка перспективного, но не готового к основному составу бесланца за 1 млн евро из «Анжи» (у него, кстати, скоро закончится командировка из минского «Динамо»). был мобилизован из «Спартака-2».

Кончался август, «Ливерпуль», «Севилья» и «Марибор» потирали руки, а все ждал настоящего усиления. Тогда все и случилось - известная история о том, как Наиль Измайлов поехал в Латинскую Америку за Луаном, а привез . 31 августа 2017 года стороны поставили подписи на контрактной бумаге.

«Спартак», конечно, сэкономил, ведь за Луана просили не меньше 20 млн евро, а Роша обошелся «всего» в 12 млн евро. В «Гремио», понятно, истерически хихикали - русские не просто платят, а переплачивают в 2,5 раза (портал transfermarkt на тот момент оценивал Рошу в 5 млн евро). О том, как же так вышло, до сих пор ходят самые разные слухи - виной всему то ли безысходность (Луан отказался категорически, Эвертона, кажется, не одобрил Сергей Родионов, а других претендентов уговаривать было поздно), то ли впечатлительность Наиля Камильевича (взять звезду последнего Кубка Либертадорес), то ли банальный «распил». Так или иначе, «икра» подъехала - тушите свечи, подавайте результат.

Как развивалась карьера Роши в «Спартаке»

За следующие полтора года бразильский нападающий появлялся в красно-белой майке в 19 матчах, провел на поле в общей сложности 739 минут (этого хватит примерно на 8 полных игр), забил 1 мяч и сделал 2 результативных паса. В апреле 2019-го Педро Роша, так и не получив шанса от , до конца года уехал в аренду в «Крузейро».

Условия достаточно простые: если нападающий играет, забивает или любым другим способом за 9 месяцев доказывает боссам «Крузейро» свою необходимость, «Спартак» за 11,5 млн евро передает трансферный лист футболиста бразильцам. Прибавить к этой сумме еще 750 тысяч, уже полученные москвичами за аренду, получится, что «Спартак» может практически сухим выйти из воды - вернет все до копейки, да еще на чай останется. Дай Бог Роше сил, голов, фантазии - дело за ним.

Начиналось все, кстати, не так плохо - победный гол в первой же игре за «Крузейро», голевая передача во второй. Затем стало хуже - Роша вроде бы играл, но с начала мая по конец сентября отметился еще лишь 1 голом и 1 передачей. В октябре-ноябре в 9 из 11 матчей Роша оставался вне заявки, в двух других выходил на замену и сыграл по полтайма, без результативных действий.

Что же делать дальше?

До окончания срока аренды и возвращения Роши в Москву осталось полтора месяца. Есть несколько вариантов развития событий:

Первый вариант - «Крузейро» выкупит трансфер футболиста за сумму, предусмотренную договором аренды (11,5 млн евро). Вероятность такого исхода, честно говоря, не очень высокая, учитывая статистику Роши и то, что предыдущий трансферный рекорд клуба равнялся 6 млн евро (был установлен в сезоне 2000/01). В последние годы «Крузейро» в редких случаях был готов платить за новичков 4,5-5 млн евро (три раза), но это, по всей видимости, их потолок. Для того чтобы убедить бразильцев отдать вдвое больше, нужен солидный аргумент.

Второй вариант - «Крузейро» предложит «Спартаку» обмен. Такой версией недавно поделился агент Педро Роши. По его словам, бразильский клуб может предложить вместо Роши сразу нескольких игроков. В этом сценарии слишком много «но». В России все еще действует лимит, а с будущего сезона ограничение будет касаться заявки - что делать с этими бразильцами? Какого они вообще уровня, если даже Роша в «Спартаке» не потянул?

Третий вариант - Рошу приобретет кто-то еще. По сообщениям бразильских СМИ , несколько клубов проявляют к нападающему интерес, но «Спартак» просит компенсацию в размере 15 млн евро. Претендентов сумма не устраивает. Вопрос, конечно, не закрыт - если интерес действительно есть, можно и нужно торговаться.

Четвертый вариант - Педро Роша вернется в «Спартак» и постарается проявить себя при новом главном тренере . При том, что в Москве у бразильца ни при Каррере, ни при Кононове не задалось, он все-таки обладает и скоростью и приличной техникой. Свежий пример показывает, что иногда достаточно просто позволить футболисту заниматься на поле своим делом.

Трансфер Педро Роши за 12 млн евро стал одним из самых дорогих в истории «Спартака» - больше заплатить пришлось лишь за Фернандо (12,5 млн евро) и (18 млн евро), и обошлись в те же 12 млн евро каждый. Фернандо отработал все вложенные в него средства еще в чемпионском сезоне, а затем позволил клубу «навариться», переехав в Китай за совокупные 15 млн евро. Макгиди ушел из «Спартака» в «Эвертон» всего за 2 млн евро, но за 3,5 года принес команде немало игровой пользы.

Так что трансфер Педро Роши может стать главным рыночным провалом красно-белых в истории. Ждем декабря и следим за развитием событий.