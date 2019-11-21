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Семак: «С „Рубином“ будет сложный матч после паузы на сборную»

21 ноября 2019, 13:50
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал свой комментарий по предстоящему матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Рубин» очень мало пропускает. За исключением пары матчей, где они сыграли не очень удачно. Забивают не очень много, но и пропускают мало. Команда много матчей играет на ноль. Дюпин хорошо действует. Команда играет очень организованно, старается контролировать мяч. Для нас это будет сложный матч после паузы на сборную. У нас тоже есть проблемы — как восстановить и подготовить футболистов. Мы находимся в боевой готовности. Стараемся, работаем. Постараемся сыграть так, как нужно.

 У «Рубина» не сыграют Зуев, Ташаев и Давиташвили? У них есть группа игроков, которые могут их заменить. Не думаю, что здесь есть проблема. Будет играть Кварацхелия, который много играл в начале сегодня. Никаких проблем нет.

Ранее ожиданиями от игры поделился тренер «Рубина» Роман Шаронов

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Все комментарии
Чист
Чист
   202 / 831
вчера в 16:35
Может конечно Зенит должок отдать за Сутормина - ну это уже будет издевательством над болельщиками всего футбола
Чист
Чист
   202 / 831
вчера в 16:31
Дежурные слова -просто Рубину надо показать атакующий футбол и не думать не очём - класс Зенита на две головы выше и просто позор для нашего футбола если не справятся с Рубином - а Рубину просто сыграть для зрителя
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Морозовский
   176 / 831
21 ноября в 21:12
Дорогой, АНДРЮША СИБИРЯКОВ, а ты "настоящий "зеньковец" - сначала в игнор ставишь, чтобы от ответа спрятаться, а потом вопросы задаёшь. Ну давай, отвечай на свой вопрос сам по чём вам те судьи подсвистели!
После 6-1 нет смысла разговаривать, категории весовые разные.
DanjaG
DanjaG
   140 / 831
21 ноября в 21:08
Рубин одной ногой в пердиве, Зенит одной ногой чемпион, почувствуй разницу.
Морозовский
Морозовский
   3 / 831
21 ноября в 18:26
Дорогой, АНДРЮША СИБИРЯКОВ, а ты "настоящий "зеньковец" - сначала в игнор ставишь, чтобы от ответа спрятаться, а потом вопросы задаёшь. Ну давай, отвечай на свой вопрос сам по чём вам те судьи подсвистели!
oFANATo
oFANATo
   109 / 831
21 ноября в 18:12
Очередной Вилков поможет.
time out
time out ответил Сергеевич вернулся1
   41 / 831
21 ноября в 17:17
Вонь будет стоять в любом случае).
Вот в этом ты прав!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Cleny
   22 / 831
21 ноября в 17:05
    инштандзетцунг
    инштандзетцунг
       817 / 831
    21 ноября в 17:00
    провернем лазурных на фарш
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил time out
       29 / 831
    21 ноября в 16:58
    Вонь будет стоять в любом случае).
    wingback
    wingback
       233 / 831
    21 ноября в 16:20
    Поскорей бы дали физручине пня...
    time out
    time out ответил Сергеевич вернулся1
       41 / 831
    21 ноября в 16:15
    Не плохо было бы раздухаренного бомжа обрить!). В лёгкий морозец). А, Сергеевич!?)).
    А ты знаешь сколько вони будет? Они же привыкли в тепличных условиях играть. А тут бац и идите сюда!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       29 / 831
    21 ноября в 15:59
    Не плохо было бы раздухаренного бомжа обрить!). В лёгкий морозец). А, Сергеевич!?)).
    Бубнин
    Бубнин ответил Миша Вилков
       71 / 831
    21 ноября в 15:45
    Зенит не сможет - свистун поможет.
    С Сергеем Богдановичем рассчитываем на вас!
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       30 / 831
    21 ноября в 15:29
    А плохому танцору всегда что то мешает, то ветер, то паузы на сборные. Главное, что отмазка готова заранее
    Bjuik
    Bjuik
       713 / 831
    21 ноября в 15:28
    Рубин еще от чудного матча в Питере не остыл.
    Cleny
    Cleny
       493 / 831
    21 ноября в 15:26
    Рубин, конечно, посильнее свиней, но не сильнее ростова.
    time out
    time out ответил Литейный 4
       41 / 831
    21 ноября в 15:11
    Физрук у свиней, причём молодой еШо! Гыгыгы
    Гыгыгы, а у вас учитель хвискультуры из ухвимской губернии? Похоже. Выезжает на багаже предыдущих физруков из-за кордона и на бабле газпрома.
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар ответил Aндрей Сибиряков
       22 / 831
    21 ноября в 15:07
    Давайте вспомним 5-0 и 6-1.
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         22 / 831
      21 ноября в 15:06
        Миша Вилков
        Миша Вилков ответил DanjaG
           21 / 831
        21 ноября в 14:58
        Конунг включил всех своих клонов.
          Aндрей Сибиряков
          Aндрей Сибиряков ответил Морозовский
             176 / 831
          21 ноября в 14:55
          А давайте вспомним, как Иванов судейка за "зеню" соловьём заливается!
          Давайте вспомним 5-0 и 6-1.
          DanjaG
          DanjaG ответил Миша Вилков
             140 / 831
          21 ноября в 14:53
          Зенит не сможет - свистун поможет.
            Морозовский
            Морозовский ответил beefs
               3 / 831
            21 ноября в 14:52
            Чего плакаться, на Семака не похоже...
              Abverin
              Abverin
                 48 / 831
              21 ноября в 14:49
              Что Рубин, что Пердивщик (Ростов) одинаково, шесть штук нужно забивать смело.
              Литейный 4
              Литейный 4 ответил time out
                 16 / 831
              21 ноября в 14:41
              Физрук уже соломку стелет.
              Физрук у свиней, причём молодой еШо! Гыгыгы
              Литейный 4
              Литейный 4
                 16 / 831
              21 ноября в 14:40
              Рубин любит ноль забивать, Зенит любит 5. Удачи Зениту с пятёрочками. Тем более на стадионе болельщиков из Питера будет в 3 раза больше местных. Гыгыгы
              beefs
              beefs
                 168 / 831
              21 ноября в 14:34
              Чего плакаться, на Семака не похоже...
              Морозовский
              Морозовский
                 3 / 831
              21 ноября в 14:13
              А давайте вспомним, как Иванов судейка за "зеню" соловьём заливается!
              Морозовский
              Морозовский
                 3 / 831
              21 ноября в 14:12
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