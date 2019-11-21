Семак: «С „Рубином“ будет сложный матч после паузы на сборную»

Главный тренер «Зенита» дал свой комментарий по предстоящему матчу 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Рубин» очень мало пропускает. За исключением пары матчей, где они сыграли не очень удачно. Забивают не очень много, но и пропускают мало. Команда много матчей играет на ноль. Дюпин хорошо действует. Команда играет очень организованно, старается контролировать мяч. Для нас это будет сложный матч после паузы на сборную. У нас тоже есть проблемы — как восстановить и подготовить футболистов. Мы находимся в боевой готовности. Стараемся, работаем. Постараемся сыграть так, как нужно.

У «Рубина» не сыграют Зуев, Ташаев и Давиташвили? У них есть группа игроков, которые могут их заменить. Не думаю, что здесь есть проблема. Будет играть Кварацхелия, который много играл в начале сегодня. Никаких проблем нет.