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Моуриньо похвалил болбоя, который помог «Тоттенхэму» в голевой атаке

сегодня, 08:42
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)4 : 2Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию. Мальчик оперативно вернул мяч футболисту лондонской команды, который вбросил на Лукаса Моуру, тот прорвался в штрафную площадь противника и отдал голевой пас на Харри Кейна.

По завершении игры Моуриньо похвалил парня за смекалку:

Я люблю умных болбоев. Этот парень сегодня был великолепен. Он прочитал и понял игру, оказал важную помощь. Это важный момент для него, и он никогда этого не забудет.

Моуриньо 

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Все комментарии
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответил Lewa2708
сегодня в 10:15
Так и я о том же... Ето все багаж Почеттино и стоит ему внести новшевства все рухнет...))) Скоро начнется всем до тошноты знакомое нытье)
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответил feris1
сегодня в 10:07
    neomessi
    neomessi
       194 / 862
    сегодня в 09:31
    Азар теперь твой выход по болбоям)))
    feris1
    feris1
       108 / 862
    сегодня в 09:30
    так с кем петухи играли с Црвеной или Олимпиакосом?
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       139 / 862
    сегодня в 09:16
    Сцена умиляет.
    aNOOBis
    aNOOBis
       413 / 862
    сегодня в 09:07
    Эх, соскучился Маур по вниманию, раздает вью и комментарии по любому поводу
    Морозовский
    Морозовский
       12 / 862
    сегодня в 09:04
    Заслуженная благодарность!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       407 / 862
    сегодня в 08:51
    Моуриньо надолго не хватит.
    Скоро все опять его увидят прежним.
    cannongun
    cannongun
       107 / 862
    сегодня в 08:49
    заслужил
    Lewa2708
    Lewa2708
       423 / 862
    сегодня в 08:45
    ЗМ болбою!
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