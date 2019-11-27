Моуриньо похвалил болбоя, который помог «Тоттенхэму» в голевой атаке

После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо поблагодарил болбоя за быструю реакцию. Мальчик оперативно вернул мяч футболисту лондонской команды, который вбросил на Лукаса Моуру, тот прорвался в штрафную площадь противника и отдал голевой пас на Харри Кейна.
По завершении игры Моуриньо похвалил парня за смекалку:
Я люблю умных болбоев. Этот парень сегодня был великолепен. Он прочитал и понял игру, оказал важную помощь. Это важный момент для него, и он никогда этого не забудет.
Скоро все опять его увидят прежним.
Скоро все опять его увидят прежним.