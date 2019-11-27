Моуриньо похвалил болбоя, который помог «Тоттенхэму» в голевой атаке

сегодня, 08:42

После победы «Тоттенхэма» над «Олимпиакосом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов главный тренер «шпор» поблагодарил болбоя за быструю реакцию. Мальчик оперативно вернул мяч футболисту лондонской команды, который вбросил на Лукаса Моуру, тот прорвался в штрафную площадь противника и отдал голевой пас на Харри Кейна.

По завершении игры Моуриньо похвалил парня за смекалку: