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Бэйли: «Мы сыграли отлично против сильной команды»

сегодня, 00:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Нападающий «Байера» Леон Бэйли прокомментировал победу над «Локомотивом».

«Локомотив» очень хорошо начал игру. Это всегда важно — начинать хорошо. Они прессинговали нас, у них были моменты. Но мы показали себя настоящей командой. Показали, что можем контролировать себя, какой бы сложной ни была ситуация. Мы сыграли отлично против сильной команды.

Мы знали, что у «Локомотива» медленная защита, поэтому я, Карим и Мусса старались использовать свою скорость по максимуму. Мы хотели их заставить работать.

Это прекрасное чувство — иметь шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Все этого хотят. Мы должны быть сконцентрированы, должны показать хорошую игру в следующем матче.

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Одержимый хряк
Одержимый хряк
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сегодня в 01:29
Из вежливости сказал.
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