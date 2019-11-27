Бэйли: «Мы сыграли отлично против сильной команды»

Нападающий «Байера» прокомментировал победу над «Локомотивом».

«Локомотив» очень хорошо начал игру. Это всегда важно — начинать хорошо. Они прессинговали нас, у них были моменты. Но мы показали себя настоящей командой. Показали, что можем контролировать себя, какой бы сложной ни была ситуация. Мы сыграли отлично против сильной команды.

Мы знали, что у «Локомотива» медленная защита, поэтому я, Карим и Мусса старались использовать свою скорость по максимуму. Мы хотели их заставить работать.

Это прекрасное чувство — иметь шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Все этого хотят. Мы должны быть сконцентрированы, должны показать хорошую игру в следующем матче.