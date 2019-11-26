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Бош: «„Локомотив“ - очень качественная команда»

вчера, 23:27
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Рулевой  «Байера» Петер Бош поделился впечатлениями после победы своей команды над «Локомотивом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы довольны результатом. Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили. «Локомотив» — очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали.

Что именно мы поменяли в перерыве? Как я уже сказал, у нас были проблемы с контролем. Поэтому я выпустил Баумгартлингера, который помог нам наладить этот аспект.

Мы стали допускать меньше потерь, наладили контроль и, как следствие, улучшили темп игры.

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severnyj84
severnyj84
   248 / 863
сегодня в 01:47
Когда с Сухиной.
EAGinLE
EAGinLE
   117 / 863
сегодня в 00:32
Абыдна .
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