Матч ПСЖ с «Реалом» стал юбилейным для Мбаппе

Пресс-служба ПСЖ сообщает, что матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» стал юбилейным для нападающего парижан Килиана Мбаппе.
Французский форвард провел в футболке парижского клуба сотый матч. За этот период футболист забил 70 голов.
|Реал2 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Пресс-служба ПСЖ сообщает, что матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» стал юбилейным для нападающего парижан Килиана Мбаппе.
Французский форвард провел в футболке парижского клуба сотый матч. За этот период футболист забил 70 голов.