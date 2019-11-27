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Матч ПСЖ с «Реалом» стал юбилейным для Мбаппе

сегодня, 11:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Пресс-служба ПСЖ сообщает, что матч группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» стал юбилейным для нападающего парижан Килиана Мбаппе

Французский форвард провел в футболке парижского клуба сотый матч. За этот период футболист забил 70 голов. 

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Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   202 / 866
сегодня в 13:42
Хороший результат.
NOVA
NOVA
   238 / 866
сегодня в 12:40
ждем в Реал!!! Бенз сделал дубль, а мбаппе вообще бы покер выписал!!
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